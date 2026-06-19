Qual é o horário 'certo' para o jogo Brasil x Haiti, após mudanças da Fifa?

A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo diante do Haiti. A Fifa promoveu uma alteração no cronograma da partida após a definição das repescagens disputadas em março. O confronto será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com início às 21h30 (de Brasília).

Inicialmente, quando a entidade divulgou a tabela detalhada do torneio, em dezembro, após o sorteio dos grupos, o duelo tinha início previsto para as 21h (de Brasília).

Na sequência da competição, o Brasil terá pela frente a Escócia. O compromisso está marcado para quarta-feira, 24, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Brasil x Haiti: horário da partida

O jogo entre brasileiros e haitianos começa às 21h30, no horário de Brasília.

Onde assistir Brasil x Haiti?

A transmissão da partida estará disponível pela TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV (YouTube), Ge TV e N Sports.

Escalações prováveis

Brasil (técnico Carlos Ancelotti): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Igor Thiago (Matheus Cunha) e Vinicius Jr.

Haiti (técnico Sébastien Migné): Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Ruben Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Don Deedsonr; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor.

Qual o cenário da Seleção Brasileira?

Brasil e Haiti, todas com vitória da equipe brasileira, que marcou 17 gols e sofreu apenas um. O histórico do confronto registra três partidas entre, todas com vitória da equipe brasileira, que marcou 17 gols e sofreu apenas um.

O primeiro encontro aconteceu em abril de 1974, durante a preparação da Seleção para a Copa do Mundo disputada na Alemanha. Na ocasião, o Brasil venceu por 4 a 0.

As equipes voltaram a se enfrentar em agosto de 2004, em Porto Príncipe. O resultado foi novamente favorável aos brasileiros, que venceram por 6 a 0.

Já o confronto mais recente ocorreu em junho de 2016, pela Copa América Centenário, realizada em Orlando. Naquela partida, a Seleção Brasileira superou o Haiti por 7 a 1.

O duelo desta edição representará o primeiro encontro entre os dois países em uma Copa do Mundo. O resultado tem relevância para a situação do Brasil na chave, já que a equipe busca somar pontos e aumentar o saldo de gols.

Desfalques e possíveis mudanças na equipe

Neymar segue fora da equipe para o compromisso diante do Haiti. Os exames realizados durante o período de recuperação indicaram evolução da lesão grau 2 na panturrilha direita. Mesmo assim, o atacante ainda não foi liberado para iniciar os trabalhos com bola.

A comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti também analisa alterações na formação utilizada contra Marrocos. Nas laterais, Roger Ibañez e Douglas Santos deixaram o campo durante o intervalo da estreia. A tendência é de retorno de Danilo Luiz ao lado direito, enquanto Alex Sandro pode assumir a lateral esquerda.

No meio-campo, Casemiro disputa posição com Fabinho. O volante começou a partida anterior como titular, mas a entrada do jogador do Al-Ittihad no segundo tempo ampliou a concorrência pela vaga.

No setor ofensivo, Matheus Cunha aparece como alternativa para iniciar a partida. Igor Thiago registrou apenas uma finalização na estreia, enquanto Cunha oferece características de maior mobilidade, participação na construção das jogadas e movimentação para abrir espaços aos companheiros.

Quando é o próximo jogo do Brasil?