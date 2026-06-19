'Ronaldinho era m jogador que fazia as pessoas mais felizes', diz atacante do Haiti

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira, 19, pela 2ª rodada da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Porém, apesar de a Seleção ser a favorita para o confronto, a partida é motivo de euforia para os haitianos.

A população do país da América Central é admirador do futebol brasileiro e vê o confronto como um momento único para sua equipe nacional, como revelou o atacante Frantzdy Pierrot em entrevista ao ge.

"Eu fiquei muito feliz, porque no Haiti tem muita gente que torce pelo Brasil. Como havia tempo que não chegávamos a essa competição, quando eu vi o grupo, eu disse: 'Agora as pessoas não vão apenas poder torcer pelo Haiti, mas também vamos jogar contra uma seleção que todo mundo admira, que todo mundo ama no país'. E também vamos poder jogar contra alguns dos melhores jogadores", comentou o jogador.

"Eu tive a oportunidade de jogar contra alguns dos jogadores do Brasil, como Danilo e Marquinhos. Eu sei que vai ser um ótimo jogo, vai ser uma grande competição. O país inteiro poderá assistir ao seu país enfrentando outro país que você ama. Foi muito bom ver isso", complementou o atacante.

Exaltando a alegria que a Seleção Brasileira representa para o país, Pierrot se mostrou orgulhoso pela classificação à Copa do Mundo. Ele afirmou que enxerga a felicidade do povo haitiano em ver a seleção nacional em campo.

“As pessoas do Haiti respiram futebol e conseguem se identificar muito com os brasileiros. Elas gostam de futebol, adoram dançar e também existem muitos jogadores de quem os haitianos gostam. Por exemplo, Ronaldinho era um daqueles jogadores que faziam as pessoas muito felizes quando jogava. Eu sinto que essa conexão existe por causa da felicidade que a seleção brasileira conseguiu trazer para nós. E agora nós estamos fazendo a mesma coisa como seleção do Haiti. Quando as pessoas nos veem na rua, quando nos assistem jogar, dá para perceber que elas estão felizes”, afirmou o atacante.

Jogos entre Brasil e Haiti

A última vez que Brasil e Haiti se enfrentaram foi em 2016, há 10 anos, na Copa América. Na ocasião, as seleções caíram no mesmo grupo e a Amarelinha goleou, vencendo a partida por 7 a 1.

Além disso, os laços entre os países ganharam ainda mais força em 2004, quando o governo brasileiro assumiu papel de destaque na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH). A operação foi criada com o objetivo de auxiliar o país caribenho na reconstrução da estabilidade política após um período marcado por crises e conflitos internos.

No mesmo ano, a Seleção Brasileira participou de uma iniciativa simbólica em Porto Príncipe. Em 19 de agosto de 2004, o Brasil enfrentou o Haiti em um amistoso que ficou conhecido como “Jogo da Paz”. Realizada com o apoio da FIFA, a partida reuniu milhares de torcedores e terminou com vitória brasileira por 6 a 0.