Grêmio x Corinthians: onde assistir e horário pelo Copa do Brasil

O Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil e terá transmissão ao vivo na Globo e Prime Video.

Grêmio e Corinthians chegam para este confronto em momentos distintos na temporada. O Tricolor Gaúcho, embalado por uma sequência positiva de resultados no Campeonato Brasileiro, busca aproveitar o mando de campo para garantir uma vantagem no jogo de ida das oitavas. Já o Timão, que tenta se reerguer após oscilações no Brasileirão, vê na Copa do Brasil uma oportunidade de redimir sua temporada e avançar às quartas de final.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Corinthians hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Grêmio e Corinthians terá transmissão ao vivo na Globo e Prime Video.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Prime Video.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio hoje pela Copa do Brasil?

Como assistir online o jogo do Grêmio hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.