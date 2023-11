GP de Abu Dhabi F1 2023: veja horários e onde assistir ao vivo

Neste fim de semana, o Grande Prêmio de Fórmula 1 chega à última etapa da temporada com o GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Únidos.

A competição ocorre entre os dias 23 e 25 de novembro. A ocasião marca a 15ª visita da F1 às pistas do Oriente Médio, mas também é a 10º vez em que o título é decidido.

A corrida no Circuito de Yas Marina não apenas encerra o campeonato, como também servirá apenas para definir que piloto e equipe serão vice-campeões - como ocorreu em 2022. O tricampeão Max Verstappen e sua equipe RBR tiveram seus títulos confirmados antecipadamente.

O circuito nos Emirados Árabes Unidos entrou na cena da Fórmula 1 em 2009, inicialmente marcando o encerramento da temporada em seu ano de estreia e em 2010. Entretanto, entre 2011 e 2013, o Grande Prêmio do Brasil retomou sua posição como a última corrida do ano. Yas Marina reassumiu o papel de encerrar a temporada em 2014, protagonizando a disputa pelo título naquela temporada, assim como em 2016 e 2021.

Apesar disso, Verstappen já assegurou seu tricampeonato no GP do Catar, enquanto a RBR, conquistadora de seis títulos, confirmou sua vitória no GP do Japão. O terceiro lugar ficou com Sergio Pérez no GP de Las Vegas recentemente pode ser considerado, de maneira não oficial, como a consolidação do seu vice-campeonato. Resta agora aguardar em Yas Marina para descobrir se a Mercedes ou a Ferrari vão prevalecer na disputa pelo segundo lugar no campeonato de construtores.

Horários dos treinos, classificação e corrida do GP de Abu Dhabi de F1 2023

A programação segue o padrão visto nos últimos anos no emirado, mas desta vez, a corrida vai começar um pouco mais cedo no domingo, sendo que Abu Dhabi está com fuso de 6h à frente do horário de Brasília. Os treinos livres estão marcados para esta sexta-feira, 24, pela manhã. Já a corrida ocorrerá no domingo.

Diferentemente dos treinos, transmitidos somente nos canais por assinatura (seja BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo), a classificação e a corrida serão transmitidos pela TV aberta, na Band.

Treino livre 1 - Sexta-feira, 24, às 06:20; transmissão: Bandsports, Bandplay e F1 TV .

. Treino livre 2 - Sexta-feira, 24, às 09h50; transmissão: Bandsports, Bandplay e F1 TV .

. Treino livre 3 - Sábado, 25, às 07h20; transmissão: Bandsports, Bandplay e F1 TV .

. Classificação - Sábado, 25, às 10h30; transmissão: Bandsports, Bandplay, Band e F1 TV .

. Corrida - Domingo, 26, às 9h; transmissão: Bandsports, Bandplay, Rádio Band News, Band e F1 TV .

. VT - Domingo, 26, às 20h45; transmissão: Bandsports.

Como assistir ao GP de Abu Dhabi de F1 2023 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

A transmissão online também será feita pela plataforma Bandplay.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz

Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Lewis Hamilton e George Russell Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Lando Norris e Oscar Piastri Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Fernando Alonso e Lance Stroll Haas: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Liam Lawson

Yuki Tsunoda e Liam Lawson Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

Quando ocorrerão as próximas corridas da F1?

A Fórmula 1 retornará em 2 de março de 2024, com a expectativa de trazer maior calendário da história, contando com 24 corridas. O GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, está marcado para 3 de novembro.