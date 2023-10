GP do Catar 2023: veja horários e onde assistir ao vivo

Neste fim de semana, o Grande Prêmio de Fórmula 1 chega à 15º etapa da temporada com o GP do Catar. As atenções estão na possível conquista do tri-campeonato do holandês Max Verstappen, que lidera de forma isolada a temporada de 2023.

Dois dos treinos livres começaram nesta sexta-feira, 6. Nesta etapa, Verstappen pretende continuar sua sequência de vitórias, depois de ser superado seu companheiro de equipe, Sérgio Perez e seu maior rival, o inglês Lewis Hamilton (Mercedez), no GP do Japão.

Para ser campeão, o holandês precisa somar apenas três pontos, ou seja, um sexto lugar na corrida sprint, no sábado (7), já é suficiente. Líder isolado, ele tem 400 pontos e está bem à frente do vice-líder Sergio Pérez, com 223 e Lewis Hamilton, da Mercedes com tem 190 pontos, fechando o top-3.

Onde assistir e horários do GP do Catar de F1 2023 ao vivo

Diferentemente dos treinos, transmitidos somente nos canais por assinatura (seja BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo), a classificação e a corrida serão transmitidos pela TV aberta, na Band.

Treino livre 1 - sexta-feira, 6, às 10:20; transmissão: Bandsports, Band.com.br e Bandplay .

- sexta-feira, 6, às 10:20; transmissão: . Classificação - sexta-feira, 6, às 13h50; transmissão: Bandsports, Band.com.br e Bandplay .

- sexta-feira, 6, às 13h50; transmissão: . Classificação Sprint - sábado, 7, às 09h50; transmissão: Bandsports, Band.com.br e Bandplay .

- sábado, 7, às 09h50; transmissão: . Classificação Corrida - sábado, 7, às 14h; transmissão: Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay .

- sábado, 7, às 14h; transmissão: . Corrida - domingo, 8, às 1h; transmissão: Band, Bandsports, Band.com.br, Bandplay

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz

Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Lewis Hamilton e George Russell Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Lando Norris e Oscar Piastri Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Fernando Alonso e Lance Stroll Haas: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Liam Lawson

Yuki Tsunoda e Liam Lawson Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

Como assistir GP do Catar de F1 2023 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1