Jogos de hoje, sábado, 27 de julho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Olimpíadas 2024 e Brasileirão Série A são os destaques do futebol deste sábado, 27.

A programação do dia também inclui as partidas do Leagues Cup, Brasileirão Série B, Copa Paulista, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Leagues Cup

0h - Los Angeles FC x Tijuana - Apple TV

21h - Houston Dynamo x Atlas - Apple TV

21h - New England Revolution x Mazatlán - Apple TV

21h - New York Red Bulls x Toronto - Apple TV

21h - Philadelphia Union x Charlotte - Apple TV

21h - Puebla x Inter Miami - Apple TV

22h - St. Louis x FC Dallas - Apple TV

23h - Chivas Guadalajara x San Jose Earthquakes - Apple TV

Olimpíadas 2024 (Futebol masculino)

10h - Argentina sub-23 x Iraque sub-23 - Sportv 4

Amistoso Internacional

10h - Hansa Rostock x Lazio - ESPN e Disney+

11h - Ipswich Town x Fortuna Düsseldorf - ESPN 4 e Disney+

17h - Chelsea x Celtic - Space e Max

19h - Manchester City x Milan - TNT e Max

20h - Wolverhampton x West Ham - ESPN e Disney+

Copa Paulista

10h - EC São Bernardo x União Suzano - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Oeste x Portuguesa - TV Cultura e Futebol Paulista (YouTube)

15h - Taquaritinga x Grêmio São-Carlense - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Rio Claro x XV de Piracicaba - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Rio Branco x Capivariano - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Monte Azul x Botafogo-SP - Futebol Paulista (YouTube)

15h - São Bento x RB Bragantino - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Paulista sub-20

10h - Palmeiras sub-20 x Ponte Preta sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

15h - São Paulo sub-20 x União São João sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Santos sub-20 x União Suzano sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Uruguaio

10h - Miramar Misiones x Cerro Largo - Disney+

12h30 - Fénix x Progreso - Disney+

17h30 - Peñarol x Defensor - Disney+

17h30 - Montevidéu Wanderers x Deportivo Maldonado - Disney+

Campeonato Carioca A2

14h45 - Petrópolis x Audax-RJ - BandSports

Brasileirão Série B

17h - Mirassol x Operário-PR - Canal GOAT e Premiere

17h - Coritiba x Chapecoense - Canal GOAT e Premiere

21h - Sport x Ponte Preta - Sportv e Premiere

Brasileirão Série C

17h - Figueirense x Remo - DAZN

17h - Sampaio Corrêa x Náutico - DAZN e Nosso Futebol

19h30 - Tombense x Athletic - DAZN

Brasileirão Série A

19h - Palmeiras x Vitória - Sportv e Premiere

19h - Juventude x Criciúma - Premiere

20h - Bahia x Internacional - Premiere

21h30 - Botafogo x Cruzeiro - Globo e Premiere

21h30 - Fortaleza x São Paulo - Globo e Premiere

Campeonato Concacaf sub-20

20h - Guatemala sub-20 x Haiti sub-20 - Disney+

23h - México sub-20 x Panamá sub-20 - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo Palmeiras x Vitória terá transmissão ao vivo na Sportv e Premiere, às 19h.

Que horas é o jogo do Botafogo pelo Brasileirão?

O jogo Botafogo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 21h30.

Qual canal irá passar o jogo do Manchester City?

O jogo Manchester City x Milan terá transmissão ao vivo no TNT e Max, às 19h.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.