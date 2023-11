F1: Max Verstappen supera Norris e vence o GP de São Paulo - 52º vitória de sua carreira

Neste domingo, 5, o Grande Prêmio de Fórmula 1 chegou à 20ª etapa da temporada com o GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Após uma disputa acirrada, o piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu a prova e conquistou a 52º vitória de sua carreira, ficando atrás apenas de Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Sebastian Vettel no ranking histórico.

O tricampeão mundial da F1 se manteve longe dos oponentes durante grande parte do tempo da corrida. Ele venceu em sua 17º prova na temporada de 2023, a sua segunda vitória em Interlagos.

Enquanto Lando Norris, da McLaren, ficou em segundo lugar. O pódio foi fechado por Fernando Alonso, da Aston Martin. Já Sergio Perez, da Red Bull, fechou na quarta posição.

Os pilotos da Mercedes decepcionaram os fãs e tiveram desempenho ruim neste domingo. Lewis Hamilton, um dos favoritos para nesta etapa, terminou em oitavo lugar, enquanto George Russel abandonou a prova.

Por causa de um problema técnico, o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, foi tirado da corrida. O monegasco perdeu o controle do carro durante a volta de apresentação no circuito e acabou colidindo com as barreiras de proteção. Por outro lado, o autraliano Oscar Piastri, considerado até então uma promessa para o automobilísmo, fechou 14º.

Na tarde deste sábado, 4, Verstappen largou em segundo, no entanto ultrapassou o pole position Lando Norris na primeira curva e foi o campeão da corrida sprint. Ele correu as 24 voltas da prova sem grandes obstáculos para vencer e conquistar mais oito pontos. Norris ficou em segundo lugar e Sergio Perez em terceiro.

Já Hamilton, que largou em quinto, perdeu velocidade no fim da corrida e terminou em sétimo. O holandês tem 51 vitórias na carreira em corridas regulares e também é recordista de vitórias em sprints, com sete. De qualquer modo, essa corrida foi marcante para o piloto, por ser a sua primeira em Interlagos.

Confira a classificação final do GP de São Paulo de F1

1º Max Verstappen (HOL/RED Bull), em 1h

2º Lando Norris (ING/McLaren), a 8s2

3º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 34s1

4º Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 34s2

5º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 40s8

6º Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 50s1

7º Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 56s

8ºLewis Hamilton (ING/Mercedes), a 62s8

9º Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 69s8

10º Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1 volta

11º Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1 volta

12º Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 1 volta

13º Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), a 1 volta

14º Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 2 voltas

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1