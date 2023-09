GP do Japão 2023: veja horários e onde assistir ao vivo

Atrás de Charles Leclerc, aparece Yuki Tsunoda, que ficou em quinto com a AlphaTauri. Por outro lado, Sergio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull Racing (RBR), não ficou no mesmo ritmo do holandês e chegou ao 11º.

Por outro lado, o título de pilotos ficará para o GP do Catar, em 8 de outubro. Para vencer, Verstappen espera vencer com a volta mais rápida e que Pérez tenha um péssimo desempenho na competição. Mesmo assim, há a possibilidade de ele não conseguirá sair do GP do Japão com a vantagem de 181 pontos que tanto necessita. É provável que o piloto chegue a 177 pontos.

A RBR espera se tornar hexacampeã de construtores neste fim de semana e precisa somar mais pontos que a Mercedes, segunda colocada no Mundial. Além disso, a equipe de automobilismo não pode ser superada pela Ferrari por mais de 24 pontos.