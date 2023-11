Fórmula 1: atual campeão, Max Verstappen leva a pole do GP de Abu Dhabi

O atual campeão do Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen é o pole position do GP de Abu Dhabi. Diferentemente dos treinos livres, horas antes, o holandês brilhou no circuito de Yas Marina e garantiu a liderança na última corrida da temporada. Seu tempo foi de 1m23s445. Charles Leclerc e Oscar Piastri completam o top 3. O GP de Abu Dhabi, 22ª e última etapa do ano, acontecerá neste domingo, a partir das 10h, com transmissão da Band.

Essa foi a 32ª pole position da carreira do holandês e a 12ª da temporada. É ele o atual vencedor do GP de Abu Dhabi, com triunfos em 2020, 2021 e 2022.

Já consagrado tricampeão, Max Verstappen soma 549 pontos, bem à frente de Sergio Pérez (Red Bull, 273 pontos) e Lewis Hamilton (Mercedes, 232 pontos). Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin) fecham o top 5.

George Russel, que liderou o último treino livre da atual temporada (TL3), não teve o mesmo desempenho no treino de definição do grid. Ele vai largar em quarto.

A Fórmula 1 sai de férias após este fim de semana e só volta em 2024. A atual temporada foi completamente dominada por Verstappen e sua Red Bull.

Veja a classificação para o último GP do ano:

1º - Max Verstappen (Red Bull)

2º - Charles Leclerc (Ferrari)

3º - Oscar Piastri (McLaren)

4º - George Russell (Mercedes)

5º - Lando Norris (McLaren)

6º - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

7º - Fernando Alonso (Aston Martin)

8º - Nico Hulkenberg (Haas)

9º - Sergio Perez (Red Bull)

10º - Pierre Gasly (Alpine)

11º Lewis Hamilton (Mercedes)

12º - Esteban Ocon (Alpine)

13º - Lance Stroll (Aston Martin)

14º - Alexander Albon (Williams)

15º - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)

16º - Carlos Sainz (Ferrari)

17º - Kevin Magnussen (Haas)

18º - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19º - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20º - Logan Sargeant (Williams)