Fluminense x Vasco; veja horário e onde assistir ao vivo

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, 6, às 21h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão Série A.

Após derrota na última rodada para o Fortaleza, o Fluminense entra em campo buscando retomar o caminho das vitórias e a liderança do campeonato. A equipe vem de goleada contra o River Plate pela Libertadores e vive um bom momento na temporada.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não deve contar com o atacante Keno, que sofreu uma lesão na coxa esquerda no confronto contra a equipe argentina. Sem ele, Diniz deve ir John Kennedy e Lelê pelo setor ofensivo

Do outro lado o Vasco, entra em campo tentando derrubar uma sequencia grande sem vitórias diante do rival. A última vitória contra o tricolor carioca foi em julho de 2019, em jogo válido também pela quarta rodada do Brasileirão. Para o jogo, o técnico Maurício Barbieri afirmou que não definiu o time, porem confirmou a entrada do Marlon no lugar do Rodrigo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Vasco hoje

O jogo desta sábado às 21h entre Fluminense e Vasco terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Fluminense x Vasco online?

Você pode assistir pelo Premiere através das plataformas Amazon Prime Video e Globo Play

Quais são os próximos jogos do Fluminense?

10/05 - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão Série A

13/05 - Fluminense x Cuiabá - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Vasco?

11/05 - Coritba x Vasco - Brasileirão Série A

14/05 - Vasco x Santos - brasileirão Série A

