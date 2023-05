Botafogo x Atlético-MG hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 7, às 18h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão.

Neste domingo, o Atlético-MG tem um desafio pela frente: bater maior série invicta do Botafogo em 10 anos. Já são 13 jogos sem saber o que é derrota.

Líder do campeonato, o Botafogo tem 100% de aproveitamento em três jogos. Já o Galo, atualmente na 10ª colocação, busca sua segunda vitória na competição.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Atlético-MG hoje

O jogo deste domingo às 19h entre Botafogo e Atlético-MG terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

Como assistir o jogo do Botafogo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Botafogo ?

11/05 - Botafogo x Corinthians - Campeonato Brasileiro

14/05 - Goiás x Botafogo - Campeonato Brasileiro

