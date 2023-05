Cruzeiro x Santos; veja horário e onde assistir ao vivo

Cruzeiro e Santos se enfrentam neste sábado, 6, às 16h, no estádio Independência, em Minas Gerais. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão Série A.

Após vencer o Bragantino na última rodada, o Cruzeiro entra em campo buscando a sua terceira vitória consecutiva. Caso vença o Santos, a equipe pode chegar a liderança do Brasileirão após 193 rodadas. Para o confronto, o técnico Pepa não deve ter desfalques.

Do outro lado o Santos, que vem de derrota para o Newell1s Old Boys no meio de semana, busca retomar o caminho das vitórias. A equipe venceu o América MG na última rodada e quer a segunda vitória consecutiva no campeonato.

Para o confronto, o técnico Odair Hellman não conta com o meia Sandry que apresentou um quadro infeccioso e precisou ser cortado da partida. Outro desfalque é o zagueiro Maicon, que sofreu um entorse de tornozelo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Cruzeiro x Santos hoje

O jogo desta sábado às 16h entre Cruzeiro x Santos terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo Cruzeiro x Santos online?

Você pode assistir pelo Premiere através das plataformas Amazon Prime Video e Globo Play

Quais são os próximos jogos do Cruzeiro?

10/05 - Cruzeiro x Fluminense - Campeonato Brasileiro

14/05 - América MG x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Santos?

10/05 - Santos x Bahia - Campeonato Brasileiro

1405 - Vasco x Santos - Campeonato Brasileiro

LEIA TAMBÉM