Fluminense x Cerro Porteño: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O Fluminense e o Cerro Porteño se enfrentam nesta quinta-feira, 25, às 19h, no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai A partida é válida pela 3º rodada da Copa Libertadores e terá transmissão do Paramount+.

Após conquistar sua primeira vitória no Brasileirão, o Fluminense busca manter sua invencibilidade na CONMEBOL Libertadores. Será a terceira visita do Tricolor ao seu adversário. Nas duas ocasiões anteriores, o time carioca saiu vitorioso.

Agora, a partida ainda tem o peso de valer a liderança do grupo A. Como atual campeão, o Flu soma quatro pontos, seguido de perto pelo Cerro, com três.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Cerro Porteño hoje pela Copa Libertadores?

O jogo entre Fluminense x Cerro Porteño terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Cerro Porteño hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Paramount+.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Fluminense hoje

Como assistir o jogo do Fluminense online hoje?

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Martinelli (André), Manoel e Marcelo; André, Lima e Ganso; Marquinhos, Jhon Arias e Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do Cerro Porteño

Jean; Benítez, Báez, Brock e Arzamendía; Morel, Peralta e Viera; Domínguez, Iturbe e Edu.