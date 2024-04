São Paulo x Barcelona-EQU: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O São Paulo e Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira, 25, às 21h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaqui, no Equador. A partida é válida pela 3º rodada da Copa Libertadores e terá transmissão da ESPN e Star+.

O Tricolor ocupa a segunda posição com três pontos e precisa da vitória para se manter na zona de classificação para as oitavas de final. Enquanto isso, os equatorianos têm dois pontos e, em caso de vitória, podem ingressar na zona de classificação.

A principal novidade para o São Paulo será a presença do treinador Luis Zubeldía. Esta será sua primeira partida à frente da equipe, estando agora regularizado para ficar no banco de reservas em Guayaquil. No entanto, o time chega para o jogo com os mesmos desfalques: Lucas Moura, Rafinha, Wellington Rato, James Rodriguez e Luiz Gustavo continuam no departamento médico.

Além disso, há uma dúvida no meio-campo sobre se Michel Araújo permanecerá como titular ou se Galoppo terá uma oportunidade. Por fim, André Silva deve continuar no time titular, mas Ferreira está buscando uma chance.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Barcelona-EQU hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, às 21h, entre São Paulo x Barcelona-EQU terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Barcelona-EQU hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje

O jogo desta quinta-feira, às 21h, entre São Paulo x Barcelona-EQU terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do São Paulo online hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo (Galoppo) e Luciano, André Silva e Calleri.

Técnico: Luis Zubeldía.

Provável escalação do Barcelona-EQU

Victor Mendoza; Mathías Suárez, Nicolás Ramírez, Lucas Sosa e Aníbal Chalá; Fernando Gaibor e Dixon Arroyo; Janner Corozo, Damían Díaz e João Rojas; Allen Obando.