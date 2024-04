Fluminense x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O Fluminense e o RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 13, às 21h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Premiere.

O Tricolor inicia sua jornada na Série A com expectativas positivas, reforçando seu elenco com jogadores como Renato Augusto e Douglas Costa, embora tenha sofrido a perda do zagueiro Nino. Para a estreia, o técnico Fernando Diniz provavelmente manterá a base da equipe que venceu o Colo-Colo pela Libertadores, destacando o desempenho de Marquinhos, que tem sido protagonista nos últimos jogos do Tricolor.

No entanto, a equipe enfrenta dificuldades defensivas nesta temporada, especialmente devido ao estilo ofensivo que adota e aos desfalques na defesa. Fernando Diniz não poderá contar com Marlon, que passou por cirurgia no joelho direito, nem com Gabriel Pires, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Além disso, Thiago Santos sentiu dores na coxa esquerda e foi diagnosticado com uma lesão muscular.

Apesar da extensa lista de desfalques, o Fluminense contará com o retorno de John Kennedy e Diogo Barbosa, que devem ser relacionados para a partida de estreia no Brasileirão.

Por outro lado, o RB Bragantino enfrenta contratempos antes de sua estreia no Brasileirão. O técnico português Pedro Caixinha não poderá contar com Matheus Fernandes, que se tornou desfalque de última hora antes da derrota por 3 a 0 contra o Racing, pela Sul-Americana. O meio-campista sentiu dores musculares durante o último treino e não viajou com o restante do elenco para a Argentina.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x RB Bragantino hoje pelo Campeonato Brasileiro

O jogo deste sábado, às 21h, entre Fluminense x RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Matheus Martinelli e Marcelo; André, Lima (Kauã Elias); Marquinhos, Ganso e Jhon Arias; Germán Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do RB Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Jadsom e Raul; Ignacio Laquintana, Eduardo Sasha e Thiago Borbas (Vitinho).