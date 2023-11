Fluminense x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, escalações e horário da final da Libertadores

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam neste sábado, 4, às 17h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela final da Libertadores 2023.

A final da maior competição de clubes da América do Sul este ano é uma disputa entre brasileiros e argentinos. Essa é a 15ª final entre os países, que detêm o título de mais vezes campeões do torneio.

Disputando sua segunda final na história, o Fluminense espera um resultado diferente da primeira vez. O Tricolor carioca esteve na decisão de 2008, onde na ocasião foi derrotada para a LDU do Equador. De lá pra cá, o time não conseguiu retornar a uma final e agora com apoio da torcida, espera derrotar o poderoso Boca.

Do outro lado, o multicampeão sul-americano, Boca Juniors, disputa sua nona final de Libertadores. Caso seja campeão, a equipe de Buenos Aires figurará ao lado do Independiente como o maior campeão do torneio.

Qual a escalação do Fluminense hoje?

Fábio; Samuel Xavier, Marlon (Nino), Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander (Martinelli) e Ganso; John Arias, Keno e Cano

Qual a escalação do Boca Juniors hoje?

Romero; Advíncula, Figal, Valentini e Fabra; Medina, G. Fernández, E. Fernández e Valentin Barco; Merentiel e Cavani

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Boca Juniors hoje pela final da Libertadores?

O jogo deste sábado, às 17h, entre Boca Juniors x Fluminense terá transmissão ao vivo na TV Globo, ESPN, Star+ e Conmebol TV

Que horas é o jogo Fluminense e Boca Juniors?

O jogo entre Boca Juniors x Fluminense é às 17h e será transmitido na TV Globo, ESPN, Star+ e Conmebol TV

Como assistir online Fluminense x Boca Juniors hoje?

Você pode assistir a partida online na Globo através do Globoplay. A plataforma tem transmissão de graça da Globo por todo país. Outra plataforma que também transmite a Libertadores é a Star+.

Qual é o próximo jogo do Fluminense ?

08/11 - Internacional x Fluminense - Brasileirão Série A

