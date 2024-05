Fluminense x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O Fluminense e o Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 4, às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica A partida é válida pela 5º rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Premiere.

Os clubes encaram diferentes cenários no campeonato, em razão do desempenho. O Galo entra com força, por causa de uma sequência invicta de 10 jogos e é aclamado pelo seu excepcional desempenho, sendo considerado o time com o melhor futebol do Brasil no momento.

Por outro lado, o Tricolor enfrenta um momento difícil, com uma queda de rendimento perceptível e enfrentando problemas fora de campo. Além disso, chega para a partida com alguns desfalques importantes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Atlético-MG hoje pelo Campeonato Brasileiro?

O jogo deste sábado, 16h, entre Fluminense e o Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Premiere .

Como assistir online o jogo do Fluminense x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo (Felipe Andrade) e Marcelo; Matheus Martinelli e Lima (Alexsander); Marquinhos, Ganso e Jhon Arias; Germán Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do Atlético-MG

Everson; Saravia (Mariano), Jemerson, Battaglia e Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho, Scarpa; Paulinho (Vargas) e Hulk.