Real Madrid x Cádiz: onde assistir, horário e escalações pela La Liga

O Real Madrid e Cádiz se enfrentam neste sábado, 4, às 11h15, no estádio Santiago Bernabéu. A partida é válida pela 34º rodada da La Liga e terá transmissão do Star+.

Atualmente líder do campeonato, com 84 pontos, o Real está numa posição vantajosa para conquistar o título. Uma vitória em casa, combinada com qualquer tropeço do Barcelona, que enfrenta o Girona numa disputa direta pela vice-liderança, pode garantir o campeonato para o Real Madrid.

Em outra frente, a boa notícia é que o técnico Carlo Ancelotti anunciou o retorno do goleiro Courtois, que se recuperou de uma lesão. No entanto, há expectativas de que o Real Madrid faça alterações na equipe, visando à partida de volta da semifinal da Champions contra o Bayern.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid x Cádiz hoje pela La Liga?

O jogo deste sábado, 11h15, entre Real Madrid x Cádiz terá transmissão ao vivo no Star+ .

Como assistir online o jogo do Real Madrid x Cádiz hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Fran García; Camavinga, Modric; Arda Güler, Brahim, Ceballos; Joselu.

Técnico: Carlo Ancelotti.

Provável escalação do Cádiz

Ledesma; Ousou, Fali, Chust, Hernández; Carcelen, Alcaraz, Alex, Navarro; Ramos, Juanmí.