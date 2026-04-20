Esporte

Flamengo x Bahia hoje: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes têm 12 pontos e fazem confronto direto na parte de cima da tabela do Brasileirão Feminino

Flamengo: equipe enfrenta o Bahia no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 20 (Paula Reis / Flamengo/Divulgação)

Flamengo: equipe enfrenta o Bahia no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 20 (Paula Reis / Flamengo/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 19h32.

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira, 20, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino.

Com 12 pontos, o Flamengo ocupa a sexta posição e tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela. A equipe vem de empate fora de casa contra o Palmeiras, vice-líder.

Já o Bahia vive o melhor início de sua história na competição. Também com 12 pontos, o time aparece no G-4 e chega embalado por quatro vitórias consecutivas. Na última rodada, venceu o América-MG por 3 a 1.

Onde assistir a Flamengo x Bahia

O duelo entre Flamengo x Bahia terá transmissão do SporTV.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Celso Silva)

Vivi; Monalisa, Nubia, Lay Cavalcanti e Jucinara; Letícia, Djeniffer e Ju Ferreira; Fernanda, Laysa e Cristiane.

Bahia (Técnico: Felipe Freitas)

Yanne; Dan, Carol Martins, Nalon e Rute; Angela, Helo e Raquel; Cássia, Dany Silva e Gica.

Veja a tabela do Brasileirão Feminino

Pos.ClubePtsVitEmpDer
1Corinthians13411
2Palmeiras13411
3São Paulo13411
4Bahia12402
5Cruzeiro12330
6Flamengo11330
7Fluminense11321
8Santos9231
9Ferroviária9623
10Internacional8222
11Grêmio7213
12Red Bull Bragantino7213
13Mixto6132
14Botafogo5123
15Atlético-MG4114
16Juventude4114
17América-MG1015
18Vitória1015
Acompanhe tudo sobre:Futebol femininoBrasileirãoFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

São Paulo x Grêmio hoje: veja horário, onde assistir e escalações

Aos 19 anos, João Fonseca acumula mais de US$ 3 milhões em prêmios

Gabrielzinho vence o Prêmio Laureus de melhor atleta com deficiência do ano

Mais na Exame

Ciência

O rio que 'desapareceu' por 5 milhões de anos e agora revela seu segredo

Pop

BBB 26: saiba tudo o que acontece na noite da grande final do reality

Esporte

Lutador faz desafio nas redes: 'Quem sobreviver no ringue, eu pago 200 mil dólares'

Mundo

China adotará contramedidas caso a UE não mude lei de segurança cibernética