Flamengo x Bahia hoje: horário, onde assistir e prováveis escalações

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira, 20, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino.

Com 12 pontos, o Flamengo ocupa a sexta posição e tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela. A equipe vem de empate fora de casa contra o Palmeiras, vice-líder.

Já o Bahia vive o melhor início de sua história na competição. Também com 12 pontos, o time aparece no G-4 e chega embalado por quatro vitórias consecutivas. Na última rodada, venceu o América-MG por 3 a 1.

Onde assistir a Flamengo x Bahia

O duelo entre Flamengo x Bahia terá transmissão do SporTV.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Celso Silva)

Vivi; Monalisa, Nubia, Lay Cavalcanti e Jucinara; Letícia, Djeniffer e Ju Ferreira; Fernanda, Laysa e Cristiane.

Bahia (Técnico: Felipe Freitas)

Yanne; Dan, Carol Martins, Nalon e Rute; Angela, Helo e Raquel; Cássia, Dany Silva e Gica.

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