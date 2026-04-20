Flamengo x Bahia hoje: horário, onde assistir e prováveis escalações

Flamengo: equipe enfrenta o Bahia no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 20 (Paula Reis / Flamengo/Divulgação)
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 19h32.
Flamengo e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira, 20, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino.
Com 12 pontos, o Flamengo ocupa a sexta posição e tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela. A equipe vem de empate fora de casa contra o Palmeiras, vice-líder.
Já o Bahia vive o melhor início de sua história na competição. Também com 12 pontos, o time aparece no G-4 e chega embalado por quatro vitórias consecutivas. Na última rodada, venceu o América-MG por 3 a 1.
O duelo entre Flamengo x Bahia terá transmissão do SporTV.
Vivi; Monalisa, Nubia, Lay Cavalcanti e Jucinara; Letícia, Djeniffer e Ju Ferreira; Fernanda, Laysa e Cristiane.
Yanne; Dan, Carol Martins, Nalon e Rute; Angela, Helo e Raquel; Cássia, Dany Silva e Gica.
|Pos.
|Clube
|Pts
|Vit
|Emp
|Der
|1
|Corinthians
|13
|4
|1
|1
|2
|Palmeiras
|13
|4
|1
|1
|3
|São Paulo
|13
|4
|1
|1
|4
|Bahia
|12
|4
|0
|2
|5
|Cruzeiro
|12
|3
|3
|0
|6
|Flamengo
|11
|3
|3
|0
|7
|Fluminense
|11
|3
|2
|1
|8
|Santos
|9
|2
|3
|1
|9
|Ferroviária
|9
|6
|2
|3
|10
|Internacional
|8
|2
|2
|2
|11
|Grêmio
|7
|2
|1
|3
|12
|Red Bull Bragantino
|7
|2
|1
|3
|13
|Mixto
|6
|1
|3
|2
|14
|Botafogo
|5
|1
|2
|3
|15
|Atlético-MG
|4
|1
|1
|4
|16
|Juventude
|4
|1
|1
|4
|17
|América-MG
|1
|0
|1
|5
|18
|Vitória
|1
|0
|1
|5