Jogos de hoje, segunda, 20 de abril: onde assistir ao vivo e horários

A segunda-feira, 20, terá jogos importantes da Premier League e Campeonato Italiano. Com os torneios europeus chegando à fase final, os duelos começam a ter importância ainda maior para os competidores.
Dentre os principais jogos, destaque para Crystal Palace x West Ham, que influencia diretamente na briga contra o rebaixamento, e também para o duelo entre Vissel Kobe x Al Ahli pela semifinal da Liga dos Campeões da Ásia.
A programação ainda inclui partidas do Campeonato Argentino, Brasileirão Feminino e Campeonato Brasileiro Série C.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Brasileiro Feminino
19h - Ferroviária x América-MG
19h - Santos x Atlético-MG
19h - São Paulo x Grêmio
21h - Juventude x Corinthians
21h30 - Flamengo x Bahia
Campeonato Brasileiro Série C
20h Floresta x Ferroviária
20h - Maringá x Brusque
Premier League
16h - Crystal Palace x West Ham
Campeonato Italiano
15h45 - Lecce x Fiorentina
Liga dos Campeões da Ásia
13h15 - Vissel Kobe x Al Ahli
Campeonato Argentino
17h15 - Banfield x Independiente Rivadavia
21h45 - Gimnasia de Mendoza x Lanús
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda, 20.
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda, 10.
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda, 20.
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda, 20.
TV Brasil
- Juventude x Corinthians - Campeonato Brasileiro Feminino
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 19h - São Paulo x Grêmio - Campeonato Brasileiro Feminino
- 21h30 - Flamengo x Bahia - Campeonato Brasileiro Feminino
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na Bandsport nesta segunda, 20.
ESPN
- 16h - Crystal Palace x West Ham - Campeonato Inglês
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta segunda, 20.
ESPN3
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 nesta segunda, 20.
ESPN4
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 4 nesta segunda, 20.
XSports
- Nenhum jogo vai passar na XSports nesta segunda, 20.
Premiere
- Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda, 20.
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta segunda, 20.
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 15h45 - Lecce x Fiorentina - Campeonato Italiano
- 16h - Crystal Palace x West Ham - Campeonato Inglês
- 17h15 - Banfield x Independiente Rivadavia - Campeonato Argentino
- 21h45 - Gimnasia de Mendoza x Lanús - Campeonato Argentino
Canal Goat
GE TV
- Nenhum jogo vai passar na GE TV nesta segunda, 20.
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta segunda, 20.
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda, 20.
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda, 20.
Prime Video
- Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta segunda, 20.
Cazé TV
- Nenhum jogo vai passar na Cazé TV nesta segunda, 20.