Jogos de hoje, segunda, 20 de abril: onde assistir ao vivo e horários

A segunda-feira, 20, terá jogos importantes da Premier League e Campeonato Italiano. Com os torneios europeus chegando à fase final, os duelos começam a ter importância ainda maior para os competidores.

Dentre os principais jogos, destaque para Crystal Palace x West Ham, que influencia diretamente na briga contra o rebaixamento, e também para o duelo entre Vissel Kobe x Al Ahli pela semifinal da Liga dos Campeões da Ásia.