Esporte

Jogos de hoje, segunda, 20 de abril: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda online e na TV por assinatura

Futebol: Jogos desta segunda movimentam o futebol mundial (Esportes/Exame)

Futebol: Jogos desta segunda movimentam o futebol mundial (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 20 de abril de 2026 às 10h08.

A segunda-feira, 20, terá jogos importantes da Premier League e Campeonato Italiano. Com os torneios europeus chegando à fase final, os duelos começam a ter importância ainda maior para os competidores.

Dentre os principais jogos, destaque para Crystal Palace x West Ham, que influencia diretamente na briga contra o rebaixamento, e também para o duelo entre Vissel Kobe x Al Ahli pela semifinal da Liga dos Campeões da Ásia.

A programação ainda inclui partidas do Campeonato Argentino, Brasileirão Feminino e Campeonato Brasileiro Série C.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Brasileiro Feminino

19h - Ferroviária x América-MG

19h - Santos x Atlético-MG

19h - São Paulo x Grêmio

21h - Juventude x Corinthians

21h30 - Flamengo x Bahia

Campeonato Brasileiro Série C

20h Floresta x Ferroviária

20h - Maringá x Brusque

Premier League

16h - Crystal Palace x West Ham

Campeonato Italiano

15h45 - Lecce x Fiorentina

Liga dos Campeões da Ásia

13h15 - Vissel Kobe x Al Ahli

Campeonato Argentino

17h15 - Banfield x Independiente Rivadavia

21h45 - Gimnasia de Mendoza x Lanús

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda, 20.

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda, 10.

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda, 20.

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda, 20.

TV Brasil

  • Juventude x Corinthians - Campeonato Brasileiro Feminino

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 19h - São Paulo x Grêmio - Campeonato Brasileiro Feminino
  • 21h30 - Flamengo x Bahia - Campeonato Brasileiro Feminino

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na Bandsport nesta segunda, 20.

ESPN

  • 16h - Crystal Palace x West Ham - Campeonato Inglês

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta segunda, 20.

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 nesta segunda, 20.

ESPN4

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 4 nesta segunda, 20.

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na XSports nesta segunda, 20.

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda, 20.

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta segunda, 20.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 15h45 - Lecce x Fiorentina - Campeonato Italiano
  • 16h - Crystal Palace x West Ham - Campeonato Inglês
  • 17h15 - Banfield x Independiente Rivadavia - Campeonato Argentino
  • 21h45 - Gimnasia de Mendoza x Lanús - Campeonato Argentino

Canal Goat

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar na GE TV nesta segunda, 20.

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta segunda, 20.

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda, 20.

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda, 20.

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta segunda, 20.

Cazé TV

  • Nenhum jogo vai passar na Cazé TV nesta segunda, 20.

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