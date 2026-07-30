Adidas vê ações caírem 18% após gasto bilionário com Copa do Mundo

A Adidas apostou alto na Copa do Mundo de 2026, mas o retorno financeiro da estratégia decepcionou investidores. As ações da fabricante alemã de artigos esportivos chegaram a cair quase 19% nesta quinta-feira, colocando o papel no caminho da maior queda diária de sua história, após a empresa revelar que os gastos elevados com marketing reduziram o impacto positivo do torneio nos resultados.

As ações da Adidas listadas na bolsa de valores de Frankfurt caíam 18,7% às 9h (horário de Brasília).

A companhia desembolsou quase 1 bilhão de euros (cerca de US$ 1,15 bilhão) em marketing no trimestre encerrado em junho, valor aproximadamente 30% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. O aumento ocorreu em meio à estratégia de ampliar a exposição da marca durante o mundial, no qual a Adidas atuou como fornecedora de uniformes e patrocinadora de seleções finalistas, como Espanha e Argentina.

Apesar da visibilidade conquistada durante o torneio, o aumento das despesas limitou o avanço do lucro operacional. O indicador cresceu 5% na comparação anual, para 574 milhões de euros, mas ficou abaixo da expectativa dos analistas, que projetavam 623 milhões de euros, segundo informações do Wall Street Journal.

Investimento na Copa pesa no humor do mercado

O resultado veio em um momento em que investidores esperavam uma captura maior dos benefícios comerciais da Copa do Mundo. Analistas do Deutsche Bank disseram ao WSJ que os números absolutos da Adidas foram fortes, mas ficaram aquém das expectativas criadas em torno do evento esportivo.

A companhia confirmou sua previsão de lucro operacional para 2026, de aproximadamente 2,3 bilhões de euros, abaixo da projeção de quase 2,5 bilhões de eruos esperada por analistas.

A manutenção da estimativa, sem uma revisão positiva após a Copa, também desagradou o mercado. “Tanto o resultado quanto a ausência de aumento na previsão de lucro provavelmente decepcionarão os investidores”, escreveu o analista Piral Dadhania, do RBC Capital Markets, em relatório.

O CEO da Adidas, Bjørn Gulden, afirmou em uma teleconferência com analistas que ficou surpreso com a reação negativa das ações.

Adidas mantém projeção, mas deixa possíveis ganhos fora da conta

A empresa afirmou que sua previsão atual não considera possíveis reembolsos relacionados a tarifas nos Estados Unidos, que poderiam representar entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões no futuro.

No acumulado do ano, as ações da Adidas já registram queda superior a 10%, antes mesmo da forte reação negativa desta quinta-feira.

A aposta da companhia na Copa do Mundo reforça uma estratégia comum entre grandes marcas esportivas: usar grandes eventos globais para ampliar reconhecimento, vendas e conexão com consumidores. O desafio para a Adidas agora é transformar a exposição conquistada no torneio em crescimento sustentável de receita e lucro.