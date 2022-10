Finalista em Las Vegas, Rayssa Leal pode se tornar a segunda maior vencedora da SLS; veja lista

Classificada para a final da etapa de Las Vegas da Street League Skateboarding, Rayssa Leal também buscará um feito histórico para a sua carreira. Se vencer a terceira etapa da Liga Mundial, ela se tornará a segunda maior vencedora de etapas da SLS na história — entre homens e mulheres. Tudo isso tendo apenas 14 anos. Ela entrará na pista neste sábado para as finais a partir das 17h. O SporTV transmite.

No feminino, além de Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto vão representar o Brasil na decisão. Enquanto a medalhista olímpica ficou em primeiro lugar nas semifinais, a bicampeã mundial ficou em 3º e Gabi, em 7º. A australiana Chloe Covell, convidada pela organização, ficou em segundo lugar e chamou a atenção do público.

Apesar de ainda buscar seu primeiro título mundial, Rayssa Leal já é a brasileira com mais conquistas de etapas da SLS. São cinco ao todo. Se vencer em Las Vegas, igualará o japonês Yuto Horgiome — caso o mesmo não triunfe no masculino neste sábado — como os segundos maiores campeões da história da Liga Mundial.

O líder é o norte-americano Nyjah Huston, maior vencedor da Street League, com 24 etapas conquistadas no total. Curiosamente, Pâmela Rosa venceu três etapas, sendo duas delas que lhe coroam como campeã mundial.

Vitórias em etapas na SLS

Nyjah Huston - 24 vitórias

Yuto Horigome - 6 vitórias

Rayssa Leal - 5 vitórias

Shane O’Neill, Paul Rodriguez, Pâmela Rosa - 3 vitórias

Sean Malto, Luan Oliveira, Chris Cole, Leo Baker - 2 vitórias

Kelvin Hoefler, Gustavo Ribeiro, Dashawn Jordan, Jagger Eaton, Aori Nishimura, Jenn Soto, Letícia Bufoni - 1 vitória

— Eu adoro competir o SLS! Subir no pódio é sempre muito bom, mas o mais legal é a energia do evento. É me divertir com as meninas e poder jogar manobras novas e me divertir mesmo — afirmou Rayssa.

A etapa de Las Vegas será a última antes do Super Crown, a grande final da SLS, que vai acontecer no Rio de Janeiro nos dias 5 e 6 de novembro. Também será decisiva para já garantir as quatro melhores colocadas da Liga Mundial direto na decisão, sem a necessidade de disputar as semifinais.

Por ter vencido as duas etapas anteriores, Rayssa Leal é a líder com 200 pontos e dificilmente não ficará com uma das vagas. Assim como Pâmela Rosa, segunda colocada com 175. As japonesas Yumeka Oda e Momiji Nishiya, com 168 e 163 pontos, respectivamente, completam o G-4.

Entre os homens, o japonês Yuri Horigome, com 200 pontos, o francês Vicent Milou, com 168, o japonês Sora Shirai, com 153, e o português Gustavo Ribeiro, com 151, estão no G-4. Os brasileiros melhores colocados são Felipe Gustavo, sexto colocado com 118, e Luan Oliveira, 14º que tem 74.

Leia Também: