Vascaíno, Eduardo Paes sanciona lei e 'Dia do Flamengo' entra para o calendário oficial do Rio

O "Dia do Flamengo", a ser comemorado anualmente no dia 17 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, foi aprovado, nesta sexta-feira, pelo prefeito Eduardo Paes.

“Ó dúvida cruel”, o vascaíno brincou, ao compartilhar em sua rede social um vídeo em que mostra o documento do projeto de lei junto a dois carimbos, um escrito "sanciono nesta data" e, outro, "veto integralmente". Depois, para a alegria da torcida rubro-negra, o prefeito publicou uma foto comprovando que havia, por fim, optado por sancioná-lo.

O projeto de lei foi criado em maio deste ano pelos vereadores Marcos Braz (PL), Laura Carneiro (PSD), Tânia Bastos (Republicanos), Rosa Fernandes (PSC), Dr. Marcos Paulo (PSOL) e Átila A. Nunes (PSD) e foi enviado ao prefeito no dia 20 de setembro. Marcos Braz (PL), além de vereador da capital fluminense, é também vice-presidente de futebol do Flamengo.

