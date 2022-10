Fórmula 1: veja os horários e onde assistir ao GP do Japão

Neste fim de semana, a Fórmula 1 chegará à 18ª etapa da temporada no GP de Suzuka – disputada no tradicional circuito de Suzuka. E os primeiros testes foram cumpridos nesta sexta-feira, 7, enquanto a classificação será às 03h de sábado, 8, após o terceiro treino livre. Por fim, a corrida será no domingo, 9, com início marcado para as 02h do horário de Brasília (GMT -3).

Onde assistir: horários e canais do GP do Japão para F1

Diferentemente dos treinos, transmitidos somente nos canais por assinatura (seja BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa 5,19 dólares por mês ou 39,99 dólares por ano pela cobertura ao vivo), a classificação e a corrida serão transmitidos pela TV aberta, na Band.

Treino livre 1 – sexta-feira, 7, às 00h; transmissão: BandSports e F1 TV.

Treino livre 2 – sexta-feira, 7, às 03h; transmissão: BandSports e F1 TV.

Treino livre 3 – sábado, 8, às 00h; transmissão: BandSports e F1 TV.

Classificação – sábado, 8, às 03h; transmissão: Band, BandSports e F1 TV.

Corrida – domingo, 9, às 02h; transmissão: Band e F1 TV.

Veja como está a classificação de pilotos na F1

Max Verstappen (Red Bull) – 341 pontos; Charles Leclerc (Ferrari) – 237 pontos; Sergio Perez (Red Bull) – 235 pontos; George Russell (Mercedes) – 203 pontos; Carlos Sainz (Ferrari) – 202 pontos; Lewis Hamilton (Mercedes) – 170 pontos; Lando Norris (McLaren) – 100 pontos; Esteban Ocon (Alpine) – 66 pontos; Fernando Alonso (Alpine) – 59 pontos; Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos; Daniel Ricciardo (McLaren) – 29 pontos; Sebastian Vettel (Aston Martin) – 24 pontos; Pierre Gasly (AlphaTauri) – 23 pontos; Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos; Lance Stroll (Aston Martin) – 13 pontos; Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos; Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos; Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 6 pontos; Alexander Albon (Williams) – 4 pontos; Nyck de Vries (Williams) – 2 pontos; Nicholas Latifi (Williams) – 0 pontos; Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 pontos.

Veja como está a classificação de equipes na F1

Red Bull – 576 pontos; Ferrari – 439 pontos; Mercedes – 373 pontos; McLaren – 129 pontos; Alpine – 125 pontos; Alfa Romeo – 52 pontos; Aston Martin – 37 pontos; Haas – 34 pontos; AlphaTauri – 34 pontos; Williams – 6 pontos.

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1

09/10/2022 – GP do Japão;

23/10/2022 – GP dos EUA;

30/10/2022 – GP do México;

13/11/2022 – GP de São Paulo;

20/11/2022 – GP de Abu Dhabi.

O que é e como funciona a"corrida sprint" na F1?

Criada durante a pandemia, a corrida sprint funciona como um "mini-Grande Prêmio": as disputas duram cerca de 25 a 30 minutos e pontuação para os primeiros oito pilotos a cruzarem a pista de chegada. Além disso, a ordem define as posições para a corrida no dia seguinte, como se fosse uma classificação. Neste ano, esse formato foi adotado apenas para as etapas de Ímola, na Itália; Áustria; e Interlagos, no Brasil, que será realizada em novembro.