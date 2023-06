F1: Verstappen ganha GP do Canadá e se iguala a Senna

O holandês Max Verstappen venceu mais uma. No GP do Canadá, em Montreal, o piloto da Red Bull confirmou o favoritismo e chegou à sua 41ª vitória, se igualando ao brasileiro Ayrton Senna. Com a vitória de hoje, Verstappen também levou sua equipe ao 100º pódio, desde que começou na Formula 1 (F1) em 2005.

O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, e o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, ficaram na segunda e terceira posições, respectivamente

Com apenas 25 anos, o bicampeão precisou de 171 corridas para chegar ao número de GP vencidos iguais ao do Senna. O piloto brasileiro, morto em 1994 após um acidente em Imola, completou 161 corridas para chegar às 41 vitórias de sua carreira. Senna morreu aos 34 anos e foi tricampeão da F1.

Como está o campeonato da F1 em 2023?

Com mais uma vitória, o holandês abriu ainda mais vantagem sobre o colega de equipe, Sergio Pérez, que é o segundo colocado. Verstappen tem 195 pontos e o mexicano, 126 pontos. Na terceira posição, Alonso soma 117 pontos e Hamilton, 102.

O próximo GP será disputado na Áustria, no dia 2 de julho.