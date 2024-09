Na manhã de quarta-feira, 4, o Governo do Estado de São Paulo anunciou uma força-tarefa com policiais bilíngues para receber o jogo da NFL do Philadelphia Eagles contra o Green Bay Packers, marcado para as 21h30 desta sexta-feira , 6, na Arena Corinthians.

Em comunicado, o Governo disse que destacará oficiais da PM exclusivamente “para garantir a segurança dos atletas”. Eles farão a escolta dos times até os hotéis, locais de treino e estádio.

Diversos membros dos Eagles expressaram publicamente sua preocupação com a segurança da capital paulista. No último final de semana, Darius Slay, um dos capitães dos Eagles, disse não entender por que a NFL estava forçando-os a jogar no Brasil.

“Por que a NFL quer nos mandar para um país onde a taxa de criminalidade é tão alta?” disse o atleta no próprio podcast, “Big Play Slay”. “Eu falei para minha família não vir assistir ao jogo, porque eu nem vou sair do quarto do hotel.”

Em resposta às declarações dos atletas dos Eagles, o Governo de São Paulo disse que a capital do estado tem uma taxa de homicídios menor do que a de Washington D.C. A taxa de criminalidade do Brasil, por sua vez, é menor do que a do México, onde a NFL sedia jogos desde 2005.

Proteção para o público

O policiamento também será reforçado durante toda a semana para servir ao público. Ainda segundo o comunicado, “haverá policiais em ruas e avenidas no entorno do estádio, no transporte público em trens e metrôs, nas redes hoteleiras e em pontos turísticos e gastronômicos da capital paulista”.

Além da Polícia Militar, o efetivo conta com nove departamentos da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Choque, Trânsito (CPTran) e com o Deatur, a Divisão Especializada de Atendimento ao Turista.

Veja as recomendações da Polícia Civil:

Mantenha pertences, em especial carteiras, celulares e bolsas, sempre no campo de visão, principalmente em locais de grande aglomeração;

Não manuseie dinheiro em público, cartões ou objetos de valor como joias, equipamentos eletrônicos e câmeras fotográficas;

Prefira pagar sempre em dinheiro . Caso tenha que fazer o pagamento com o cartão de débito ou crédito, nunca entregue na mão de terceiros;

. Caso tenha que fazer o pagamento com o cartão de débito ou crédito, nunca entregue na mão de terceiros; Se necessitar fazer troca de moeda estrangeira para a nacional (real), procure casas de câmbio oficiais e instituições bancárias credenciadas;

Deixe o passaporte em local seguro, mas não deixe de portar um documento com foto;

Não poste o ingresso nas redes sociais. No dia do evento, cuidado ao exibi-lo nas barreiras de acesso;

Evite transportes clandestinos, não aceite bebidas de desconhecidos e nem leve estranhos para o quarto de hotel;

Se, eventualmente, for abordado por uma pessoa suspeita, não reaja, não grite e nem discuta. Procure um agente público ou policial para se informar ou denunciar qualquer prática criminosa.