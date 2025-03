Dorival Jr vai ser demitido? Reunião da CBF define nesta sexta-feira futuro do técnico

O futuro de Dorival Júnior na Seleção Brasileira será decidido nesta sexta-feira, 28 de março, em uma reunião com Ednaldo Rodrigues, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A situação do técnico, que passa por um momento delicado após a histórica derrota por 4 a 1 para a Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo, gerou muitas dúvidas sobre sua continuidade na liderança do time.

Como foi a jornada de Dorival na CBF?

Com 62 anos, Dorival assumiu a Seleção em 10 de janeiro de 2024, substituindo Fernando Diniz. Desde a sua chegada, o técnico teve sete vitórias, sete empates e duas derrotas. O desempenho envolve apenas 25 gols marcados, enquanto a defesa teve um desempenho ruim, sofrendo 17 gols.

Na única competição oficial que disputou, a Copa América de 2024, o Brasil não teve bom desempenho. Avançou para as quartas de final com cinco pontos em três jogos na fase de grupos, mas foi eliminado após um empate sem gols com o Uruguai e derrota nos pênaltis. No jogo contra os uruguaios, a Seleção jogou com um a mais por 20 minutos, após a expulsão de Nández.

Nas eliminatórias, o aproveitamento também foi insatisfatório, com apenas 50%. A Seleção conquistou 21 pontos em 42 possíveis, marcando 20 gols e sofrendo 16. Atualmente, ocupa a quarta colocação, com 10 pontos a menos que a líder Argentina, já classificada para o Mundial de 2026.

Durante seu período à frente da Seleção, Dorival convocou 58 jogadores, promoveu 19 estreias e teve que administrar 21 cortes.

Quais atletas já foram convocados por Dorival para a Seleção?

Goleiros

Alisson

Ederson

Bento

Rafael

Léo Jardim

Weverton

Lucas Perri

Laterais-direitos

Danilo

Yan Couto

Vanderson

Willian

Dodô

Wesley

Laterais-esquerdos

Guilherme Arana

Wendell

Alex Telles

Ayrton Lucas

Abner

Alex Sandro

Zagueiros

Éder Militão

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Beraldo

Fabrício Bruno

Bremer

Murilo

Murillo

Léo Ortiz

Volantes

André

Casemiro

João Gomes

Bruno Guimarães

Joelinton

Gerson

Douglas Luiz

Ederson

Pablo Maia

Meias

Lucas Paquetá

Rodrygo

Andreas Pereira

Neymar

Pepê

Lucas Moura

Matheus Pereira

Atacantes