Valorização das equipes da NFL proporciona ganhos excepcionais aos investidores

As franquias da National Football League (NFL), a liga mais popular dos Estados Unidos, têm alcançado valores impressionantes, tornando-se um dos ativos mais valiosos para seus proprietários. Atualmente, o valor médio das 32 franquias da liga é de US$ 6,5 bilhões (cerca de R$ 36,66 bilhões), de acordo com a avaliação oficial de 2024 realizada pela CNBC. Os proprietários dos times de futebol americano viram seus investimentos iniciais renderem retornos consideravelmente superiores aos do mercado financeiro, especialmente quando comparados aos ganhos do índice S&P 500, referência para o mercado de ações americano.

Um exemplo notável é o Houston Texans, que ocupa a 11ª posição na lista de avaliações da CNBC. O time foi adquirido em 1999 por Robert McNair por US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3,38 bilhões na cotação atual). Atualmente, a equipe está avaliada em US$ 6,35 bilhões (cerca de R$ 35,82 bilhões), ou mais de dez vezes o valor original, superando amplamente os ganhos do S&P 500 nesse período.

Valor das franquias

A valorização das franquias da NFL é impulsionada por contratos multimilionários com emissoras de TV. Os atuais contratos da liga com gigantes como Comcast, Disney, Paramount e Fox garantem uma receita média anual de US$ 9,2 bilhões (R$ 51,89 bilhões), o que representa um aumento de 85% em relação aos acordos anteriores.

Além disso, acordos de streaming com o YouTube para o NFL Sunday Ticket e com o Amazon Prime para o Thursday Night Football aumentam a receita garantida para a liga, que chega a US$ 12,4 bilhões (R$ 69,93 bilhões) por ano até 2032. Isso praticamente dobra o valor de US$ 6,48 bilhões (R$ 36,55 bilhões) por ano que a NFL recebia no ciclo anterior.

Outro fator relevante é a capacidade de gerar receitas adicionais com direitos exclusivos de streaming. Recentemente, a NFL vendeu direitos exclusivos de transmissão para jogos dos playoffs no Peacock, serviço de streaming da Comcast, por US$ 110 milhões (R$ 620,4 milhões), e também acertou acordos semelhantes com a Netflix e o Amazon Prime para jogos especiais. Esses acordos incrementam a receita de cada equipe da NFL, que agora recebem aproximadamente US$ 357 milhões (R$ 2,01 bilhões) em direitos de mídia.

Impacto dos estádios

Os contratos de mídia não são a única fonte de lucro das franquias. Embora a liga compartilhe uma parte significativa da receita, como patrocínios e licenciamento, as receitas geradas pelos estádios — como shows, restaurantes e eventos fora da temporada da NFL — permanecem com os proprietários dos times.

Os estádios da NFL, como o SoFi Stadium, em Los Angeles, e o Hard Rock Stadium, em Miami, têm aproveitado a popularidade de eventos como a turnê de Taylor Swift para incrementar suas receitas. O SoFi Stadium, por exemplo, arrecadou US$ 4 milhões (R$ 22,56 milhões) por show da Eras Tour, destacando o impacto que eventos não esportivos podem ter nas finanças dos times.

Com receitas como essas, as franquias menores da liga, como o Kansas City Chiefs e o Green Bay Packers, conseguem competir de igual para igual com mercados maiores, como Nova York e Los Angeles.

Retornos constantes

Os times da NFL geraram uma receita média de US$ 640 milhões (R$ 3,61 bilhões) na temporada de 2023, com uma margem operacional de cerca de 19%. O sucesso financeiro da liga também elevou o preço das franquias no mercado.

Em 2022, o Denver Broncos foi vendido por US$ 4,65 bilhões (R$ 26,22 bilhões), e no ano passado, o Washington Commanders foi adquirido por US$ 6,05 bilhões (R$ 34,13 bilhões). O interesse crescente de investidores e fundos de private equity, como Arctos Partners e Blackstone, em adquirir participações em equipes da NFL é um reflexo direto da alta rentabilidade que essas franquias proporcionam. Mesmo o time menos valioso da liga, o Cincinnati Bengals, está avaliado em US$ 5,25 bilhões (R$ 29,61 bilhões), destacando o incrível retorno sobre o investimento que a NFL oferece.