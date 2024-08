Brasil nas Olimpíadas: veja horários e onde assistir ao vivo neste sábado, 10 de agosto

As Olimpíadas de Paris 2024 continuam com mais competições emocionantes neste sábado, 10 de agosto. Atletas brasileiros disputarão medalhas e buscarão se destacar em diversas modalidades. Confira abaixo a programação completa com os horários e onde assistir.

Veja horários e onde assistir ao vivo às Olimpíadas de Paris 2024 hoje

Canoagem Velocidade

06:40 - Feminino - Semifinal - C1 200m - Valdenice Conceição

Futebol

12:00 - Feminino - Final - Brasil x Estados Unidos - Futebol de Campo - Final TEM MEDALHA

Levantamento de Peso

11:00 - Feminino - Final - Até 81kg - Laura Amaro TEM MEDALHA

Pentatlo Moderno

04:30 - Feminino - Hipismo/Semifinal 1 - Individual - Isabela Abreu

05:10 - Feminino - Esgrima bônus/Semifinal 1 - Individual - Isabela Abreu

05:40 - Feminino - Natação/Semifinal 1 - Individual - Isabela Abreu

06:10 - Feminino - Laser Run/Semifinal 1 - Individual - Isabela Abreu

Vôlei

12:15 - Feminino - Vôlei de Quadra - Disputa do Bronze - Brasil x Turquia TEM MEDALHA

Onde assistir online às competições das Olimpíadas 2024 hoje, sábado (10)?

Você pode assistir às competições online pelo Globoplay e CazéTV no YouTube.

Onde assistir ao vivo às competições das Olimpíadas 2024 hoje, sábado (10)?

As competições com participação de atletas brasileiros terão transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e CazéTV.

Quais brasileiros vão competir nas Olimpíadas hoje?

Os principais destaques do Brasil nas competições de hoje incluem Valdenice Conceição na canoagem, Isabela Abreu no pentatlo moderno, Laura Amaro no levantamento de peso, além das seleções femininas de futebol e vôlei.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com