Convocação da Seleção Brasileira: confira o horário e onde assistir ao vivo

O técnico Dorival Júnior anunciará nesta sexta-feira, 27, a lista dos 23 jogadores convocados para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

O Brasil se prepara para enfrentar o Chile, no dia 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago. Na sequência, a Seleção jogará contra o Peru no dia 15 de outubro, às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Onde assistir à convocação da seleção brasileira?

A convocação será realizada às 13h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A transmissão será feita pelo canal da CBF no Youtube.