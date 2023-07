EA Sports FC 24: entenda os desafios da EA com a mudança de nome do Fifa

O gigante de games Electronic Arts revelou nesta quinta-feira, 13, o primeiro trailer oficial com a nova gameplay do EA Sports FC 24, o "novo Fifa", que chega às lojas no dia 29 de setembro.

A principal novidade do jogo de futebol será a presença de mulheres no modo Ultimate Team. O avanço da da tecnologia HyperMotion, que dá maior realismo para as movimentações dos jogadores, também é apresentada como diferencial da versão 24 do game.

Está será a primeira versão do jogo desde 1993 que não terá o nome Fifa. A EA aposta na fidelidade dos fãs e nas novidades para manter o game como o mais popular.

“EA tem o desafio de rebatizar uma franquia de sucesso e minimizar uma eventual perda de fãs que se acostumaram com o antigo jogo, compensando com muita divulgacação, novas funcionalidades e possibilidades”, comentou Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

A produtora do jogo também aposta em grandes nomes do futebol na divulgação da nova versão. Enquanto a capa da versão Ultimate terá 31 jogadores, a versão Standard, que é considera a básica, deverá ter Haaland como estrela.

"A EA possui um grande desafio de substituir o FIFA. Para obter sucesso no novo game, a empresa precisará fazer um grande investimento em mídia, em patrocínios e eventos. Entretanto, é imprescindível que o produto seja superior ao anterior em tecnologia e funcionalidades, para que assim consiga cair no gosto do usuário”, corrobora Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Por que o Fifa mudou de nome?

No ano passado, a EA anunciou a mudança no nome do seu jogo de futebol após quase 30 anos. O tradicional simulador para consoles e computadores, lançado pela primeira vez em 1993, não chamará mais Fifa passará a ser conhecido como EA SPORTS FC.

As conversas para mudança de nome do game já aconteciam desde 2021 . Em nota divulgada na época, a empresa afirma que daria início a uma nova era, como mudanças que vão além do nome, e reforçou que a mudança não impactará seus acordos com atletas, ligas, equipes e federações, como com a Conmebol, Serie A italiana, Bundesliga, Premier League, entre outras.

A EA pagava para a Fifa cerca de US$ 100 milhões por ano pelo licenciamento, o que pode explicar a decisão da desenvolvedora. Além do uso do nome, o gigante de games também pode produzir conteúdo de jogos da Copa do Mundo e ser parceiro da Fifa na organização de campeonatos de eSports, como o FIFAe World Cup.

EA Sports seguiu o mesmo caminho de seu principal concorrente no segmento, o eFootball, antigo PES. Além da alteração do nome, o game da Konami alterou seu modelo de venda, que agora oferta o conteúdo básico do jogo gratuitamente, com o acesso cruzado (crossplay) entre todas as plataformas.

Para quais consoles o EA Sports FC 24 será lançado?

O jogo será lançado para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (Steam, Epic Games Store e EA App) terão versões para o novo simulador da Electronic Arts.