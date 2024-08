- Título: Djokovic conquista Golden Slam ao derrotar Alcaraz na final olímpica em Roland Garros

Linha fina: Aos 37 anos, sérvio vence batalha épica contra jovem espanhol e completa coleção de títulos mais cobiçados do tênis

O tenista Novak Djokovic completou o Golden Slam de sua carreira ao vencer o espanhol Carlos Alcaraz em uma magnífica batalha na final olímpica de simples masculino em Roland Garros neste domingo (4). Aos 37 anos, Djokovic finalmente conquistou a medalha de ouro olímpica que lhe escapava há tanto tempo, superando o jovem espanhol por 2 sets a 0, com parciais de 7-6(3) e 7-6(2), diante de uma multidão encantada na quadra Philippe Chatrier.

Depois de frustrações em Pequim, Londres, Rio de Janeiro e Tóquio, Djokovic não deixou escapar a vitória nesta edição, selando o feito com uma de suas melhores atuações contra Alcaraz, tornando-se apenas o quinto jogador a vencer todos os quatro Grand Slams de simples e o título olímpico.

Nenhum dos dois jogadores recuou em uma disputa feroz, com o primeiro set durando 1 hora e 33 minutos, enquanto lutavam pelo controle em uma série de games fascinantes. Alcaraz cedeu no primeiro tiebreak e, quando foi necessário outro tiebreak para decidir o segundo set, Djokovic encontrou sua melhor forma, selando a vitória com um impressionante forehand vencedor na linha de fundo.

Djokovic rugiu para o céu e, depois de apertar a mão de Alcaraz, ajoelhou-se no centro da quadra antes de subir na multidão e ser abraçado por sua família e equipe. Alcaraz, de 21 anos, que perdeu o título olímpico, mas conquistou os troféus de Roland Garros e Wimbledon neste ano, estava em lágrimas ao final da partida.

Uma vitória histórica

A vitória de Djokovic não apenas garantiu seu lugar entre os maiores nomes do esporte, mas também solidificou sua posição como um dos jogadores mais resilientes e determinados da história do tênis. Este triunfo olímpico é um testemunho de sua longevidade e capacidade de superar adversidades ao longo de sua carreira.

Futuro promissor para Alcaraz

Apesar da derrota, Carlos Alcaraz demonstrou porque é considerado um dos jovens mais promissores do tênis mundial. Com apenas 21 anos, suas vitórias em Roland Garros e Wimbledon este ano indicam que ele terá muitas oportunidades de brilhar em futuras competições, incluindo as Olimpíadas.