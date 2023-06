Coritiba x Internacional hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Coritiba e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 20h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pelo Brasileirão.

No duelo entre equipes do Sul do país, o Inter tenta voltar aos primeiros lugares da tabela, enquanto o Coritiba ocupa a lanterna da competição.

Na 10ª posição, o colorado não perde há seis jogos, e vê a partida desta quinta como uma boa oportunidade de ganhar posições na tabela, já que joga contra o lanterna, que conta com apenas 4 pontos.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Coritiba x Internacional hoje

O jogo desta quinta-feira, 22, às 20h entre Coritiba e Internacional terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Inter online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Inter ?