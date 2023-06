Cuiabá x Botafogo hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Cuiabá e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 20h, no estádio Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida é válida pelo Brasileirão.

Apesar de ser o líder do campeonato, o Botafogo não vence o Cuiabá há mais de quatro anos. Em situação bem diferente da do Botafogo, o Cuiabá, que está na 14ª posição na tabela, vê nesta partida uma chance de se distanciar da zona do rebaixamento.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Cuiabá x Botafogo hoje

O jogo desta quinta-feira, 22, às 20h entre Cuiabá e Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Cuiabá x Botafogo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo.