Corinthians x Nacional-PAR: onde assistir, horário e escalações pela Copa Sul-Americana

O Corinthians e o Nacional-PAR se enfrentam nesta terça-feira, 9, às 19h, na Neo Química Arena. A partida é válida pelo grupo F da Copa Sul-Americana e terá transmissão da ESPN e Star+.

Os clubes entram em campo com o objetivo de garantir sua primeira vitória na Sul-Americana. Na estreia do torneio, o Corinthians ficou no empate com o Racing-URU, em Montevidéu. O Timão abriu o placar com Yuri Alberto, mas permitiu que o adversário igualasse o marcador nos minutos finais da partida.

A participação do meio-campista Igor Coronado no confronto está em dúvida. Embora tenha se recuperado de uma lesão na coxa e também de dengue, sua presença no jogo ainda não está confirmada.

Por outro lado, Maycon e Diego Palacios continuam fora de ação e são baixas certas. O volante ainda está em processo de recuperação de uma lesão na coxa, enquanto o lateral esquerdo está se recuperando de uma artroscopia no joelho.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Nacional-PAR hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo desta terça-feira, às 19h, entre Corinthians x Nacional-PAR terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Corinthians x Nacional-PAR

hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul (Romero). Treinador: António Oliveira

Provável escalação do Nacional-PAR