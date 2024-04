Grêmio x Huachipato: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O Grêmio e o Huachipato se enfrentam nesta terça-feira, 9, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pelo grupo C da Copa Libertadores e terá transmissão da Paramount+.

Até o momento, brasileiros e chilenos se enfrentaram apenas duas vezes na história, registrando um empate (1 a 1) e uma vitória do Huachipato (2 a 1). Esses duelos ocorreram em 2013, durante a Libertadores, quando ambos estavam no mesmo grupo do torneio.

Onde assistir?

A transmissão da partida será no Paramount+.

Provável escalação do Grêmio

Caíque (Marchesín); João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê, Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

Após uma derrota na estreia para o The Strongest por 2 a 0, em La Paz, o Grêmio busca se reerguer na Libertadores diante de sua torcida, em Porto Alegre. O time chega ao confronto animado após conquistar o hepta no Gauchão contra o Juventude no último final de semana e espera entrar em campo com sua formação mais forte.

Provável escalação do Huachipato

Martín Parra; Felipe Loyola, Gazzolo, Imanol González (Malanca) e Leandro Díaz; Jimmy Martínez, Santiago Silva, Gonzalo Montes; Maxi Rodríguez, Maxi Gutiérrez e Cris Martínez. Técnico: Javier Sanguinetti.

O Huachipato garantiu sua vaga nesta edição da Libertadores ao conquistar seu terceiro título do Campeonato Chileno no ano passado. No entanto, a equipe busca se recuperar de um desempenho fraco no campeonato local, ocupando atualmente a 12ª colocação na tabela, com oito pontos, apenas quatro à frente da zona de rebaixamento.