Copa do Mundo Feminina: relembre as campanhas da seleção brasileira nas últimas competições

Você lembra quais foram as principais vilãs da seleção brasileira feminina nas últimas Copas do Mundo? Apesar de ter participado de todas as competições, o Brasil de Marta e cia, nunca conseguiu vencer a competição.

A melhor participação do Brasil foi em 2007. Na ocasião, a seleção perdeu para Alemanha na final, após eliminar a forte seleção dos Estados Unidos. Na última copa, em 2019, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela seleção francesa, então anfitriã do torneio.

Nas primeiras duas participações do Brasil em copas, nos anos de 1991 e 1995, a seleção não passou da primeira fase. Já na copa seguinte, em 1999, o Brasil conseguiu o terceiro lugar, vencendo a seleção da Noruega nos pênaltis. Na ocasião, a atacante Sissi foi uma das artilheiras com sete gols.

Confira o desempenho do Brasil em Copas do Mundo Feminina

Brasil 0 x 2 Estados Unidos (semifinal) - Copa do Mundo Feminina de 1999 - 3º Lugar

(semifinal) - Copa do Mundo Feminina de 1999 - Brasil 1 x 2 Suécia (Quartas de Final) - Copa do Mundo Feminina de 2003 - 7º Lugar

(Quartas de Final) - Copa do Mundo Feminina de 2003 - Alemanha 2 x 0 Brasil (Final) - Copa do Mundo Feminina 2007 - 2º Lugar

(Final) - Copa do Mundo Feminina 2007 - Brasil 2 x 2 Estados Unidos - Pênaltis 3x5 (Quartas de Final) - Copa do Mundo Feminina 2011 - 6º Lugar

- (Quartas de Final) - Copa do Mundo Feminina 2011 - Brasil 0 x 1 Austrália - (Oitavas de Final) - Copa do Mundo Feminina 2015 - 9º Lugar

- (Oitavas de Final) - Copa do Mundo Feminina 2015 - França 1 x 2 Brasil (Oitavas de Final) - Copa do Mundo Feminina 2019 - 9º Lugar

Quantos títulos tem o Brasil em Copa do Mundo feminina?

O Brasil nunca venceu a Copa do Mundo. A melhor participação foi em 2007, onde ficou em segundo lugar.

Quem venceu a última Copa do Mundo Feminina?

Há quatro anos, a França recebeu a última Copa do Mundo Feminina e foi uma das finalistas contra os Estados Unidos. A seleção americana, lideradas por Megan Rapinoe e Alex Morgan, derrotou as francesas por 2 a 1, ganhando o tetracampeonato da competição.

Veja quais são as maiores campeãs da Copa do Mundo feminina:

Estados Unidos (4 títulos) – 1991, 1999, 2015 e 2019

– 1991, 1999, 2015 e 2019 Alemanha (2 títulos) – 2003 e 2007

– 2003 e 2007 Japão (1 título) – 2011

– 2011 Noruega (1 título) – 1995

