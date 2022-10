Conheça o hotel da seleção brasileira durante a Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar

Se hospedar no The Westin Doha Hotel & Spa durante a Copa do Mundo no Catar custa pelo menos R$ 3,5 mil por dia — considerando a opção mais barata disponível, de pagamento antecipado e sem direito a cancelamento. E ainda há quartos com diárias que superam os R$ 10 mil. Só que o maior destaque é que, nos próximos meses, esse será o endereço da seleção brasileira de futebol.

É verdade que não faltam predicados ao empreendimento do grupo Marriott para justificarem essa escolha: há três restaurantes (dedicados desde a culinária tailandesa até churrasco), três bares e até atendimento ao lado da piscina de ondas artificiais. Considerando as exigências para atletas, o hotel ainda oferece academia com funcionamento 24h e acompanhamento com personal trainers.

Por outro lado, um dos principais destaques do The Westin Doha Hotel & Spa é a localização central na capital Doha, o que garante fácil acesso ao centro de treinamento (o Grand Hamad Stadium está a cerca de 3 km de distância) e aos estádios da Copa do Mundo. Para ter ideia, o Lusail Stadium, que será palco de dois jogos durante a fase de grupos, está a 17 km; já o 974 Stadium está 10 km.

Para situações “normais”, o hotel dispõe de 364 acomodações, que vão desde suítes até villas, como são chamadas as opções mais exclusivas com dois quartos e piscina privativa. Devido à cultura local, o spa oferece áreas de tratamentos separadas para homens e mulheres, que têm desde o tradicional hammam marroquino — semelhante ao banho turco — até piscina indoor, jacuzzi e massagens.

VEJA TAMBÉM

Saiba quais países são os maiores campeões da Copa do Mundo

Lembra quem ganhou a última Copa do Mundo? Veja todos os campeões desde 1930