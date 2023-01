Quem é o empresário que levou Cristiano Ronaldo para Arábia Saudita e faturou mais de R$ 170 milhões

Cristiano Ronaldo aceitou a oferta de contrato do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita. Diferente dos anos anteriores, em que o craque era empresariado por Jorge Mendes, dessa vez outro empresário esteve presente nas negociações.

Ricardo Regufe, ex-jogador de 43 anos, faturou uma comissão estimada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 171,3 milhões), por conta da transação. De acordo com o site "The Athletic", Cristiano Ronaldo negociou pessoalmente com o Al-Nassr, porem colocou Regufe para estar ciente de todo o acordo com o clube.

CR7 rompeu laços com Jorge Mendes em novembro de 2022. Em entrevista para o programa "Piers Morgan Uncensored", Cristiano fez diversas declarações contra o Manchester United e o técnico Eric Ten Hag. O motivo do rompimento, foi que Jorge Mendes era contra a entrevista.

Quem é Ricardo Regufe?

Ex-jogador, agora empresário, Ricardo Regufe era então "gerente pessoal" de Cristiano Ronaldo. A relação entre os dois possui mais de 20 anos, pois Regufe era assistente da Nike em Portugal, no início dos anos 2000.