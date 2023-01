Flamengo no mundial: veja quando serão os jogos do Mundial de Clubes

A Fifa divulgou, nesta quarta-feira, 4, as datas do Mundial de Clubes que ocorrerá no Marrocos. A competição será realizada entre os dias 1 e 11 de fevereiro, com o Flamengo em busca de seu segundo título.

Além do Flamengo, a competição também terá o Real Madrid, maior campeão. As semifinais estão marcadas para o dia 7 e 8 de Fevereiro, fase em que tanto Flamengo, quanto Real Madrid, jogam sua primeira partida.

Onde será o Mundial de Clubes em 2023?

Em 16 de dezembro de 2022, o conselho da FIFA juntamente com a Associação Marroquina de Futebol, definiram Marrocos como sede do Mundial de Clubes.

Quando será o Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes irá começar no dia 1º de Fevereiro, com a partida entre Al Ahly x Auckland City, pela primeira fase.

Onde assistir os jogos do Mundial de Clubes?

Em 2021, o detentor da transmissão do Mundial de Clubes era a TV Bandeirantes, porem para este ano, A FIFA ainda não bateu o martelo sobre quem vai transmitir.

De acordo com o jornalista Marcel Rizzo, do UOL, as emissoras Globo, Band e SBT estão na briga. Além dessas emissoras, a plataforma de streaming Fifa+ , que transmitiu jogos da Copa do Mundo, deve exibir os jogos do Mundial.

Quando o Flamengo joga no Mundial de Clubes?

As semifinais, fase que Flamengo inicia na competição, estão marcadas para o dia 7 e 8 de Fevereiro. Ao sair o chaveamento no dia 13, será possível saber quando Flamengo jogará.

Quais times irão disputar o Mundial de Clubes?

Flamengo

Real Madrid

Al Ahly (Egito)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Auckland City (Nova Zelândia)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Wydad (Marrocos)

LEIA TAMBÉM: