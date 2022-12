Jogos Olímpicos Paris 2024: primeiro lote de ingressos começa a ser vendido nesta quinta

Os torcedores que quiserem marcar presença nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 já têm um compromisso importante a partir de agora. Nesta quinta-feira foi aberto o cadastro para a primeira etapa da venda de ingressos dos Jogos parisienses. A comercialização dos tickets vai até o dia 31 de janeiro de 2023 e, nesse primeiro momento, os pacotes de ingressos serão sorteados.

Como participar do sorteio?

Para participar do sorteio, basta se inscrever no site https://tickets.paris2024.org/. Após realizar a solicitação, o Comitê Organizador vai aprovar a compra e o torcedor poderá selecionar o limite de 30 ingressos por cadastro.

São mais de 10 milhões de tickets disponíveis com valores que variam entre 24 euros e 950 euros. Nesse momento só não estarão à venda os ingressos do surfe, que será realizado no Taiti, e da cerimônia de abertura.

O sorteio dessa primeira fase de venda de ingressos para Paris 2024 vai acontecer no dia 13 de fevereiro de 2023. Caso o torcedor seja contemplado nas preferências de pacotes dessa fase, chamada “Make Your Games”, ele terá até o dia 15 de março de 2023 para confirmar e faturar o pedido. Lembrando que essa é a fase inicial das vendas de ingressos, que terão uma nova rodada nesse mesmo formato, entre março e maio do próximo ano.

