Colômbia x Panamá: onde assistir e horário pelas quartas de final da Copa América

A Colômbia e o Panamá se enfrentam neste sábado, 6 de julho, às 19h, no State Farm Stadium, em Glendale, nos Estados Unidos. A partida é válida pelas quartas de final da Copa América e terá transmissão no SporTV e Globoplay.

A seleção colombiana chega com força total após uma campanha sólida na fase de grupos, onde destacou-se pela sua defesa robusta e ataques precisos. Jogadores como James Rodríguez e Luis Díaz são peças-chave para a Colômbia.

Já o Panamá, em busca de sua primeira semifinal na história da competição, conta com a determinação e habilidades de seus jogadores, com Michael Murillo, um dos poucos que jogam no futebol europeu e José Fajardo, na Copa América

Onde assistir ao vivo o jogo da Colômbia x Panamá hoje pelas quartas de final da Copa América?

O jogo deste sábado, 19h, entre a Colômbia e o Panamá terá transmissão ao vivo no SporTV e Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.