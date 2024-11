Chuva em Interlagos adia treino classificatório da Fórmula 1; veja o novo horário

As chuvas que atingem a cidade de São Paulo na tarde deste sábado, 2, atrasaram o início da etapa de classificação da Fórmula 1 em Interlagos. Marcada inicialmente para às 14h, a qualficação está prevista para começar às 16h15, de acordo com atualização publicada pela própria Fórmula 1 na rede social X (antigo Twitter).

A Federação Internacional do Automóvel (FIA), órgão que regulamenta o esporte, disse que o novo horário para a largada é uma estimativa.

The rain is coming down!! 🌧️#BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/7RgyK4BgnE

— McLaren (@McLarenF1) November 2, 2024