Premier League substituirá VAR por sistema de detecção de impedimento baseado em iPhones

A Premier League, uma das competições de futebol mais prestigiadas do mundo, está prestes a introduzir uma nova tecnologia que promete revolucionar a forma como os impedimentos são detectados durante as partidas. A partir da temporada 2024-2025, a liga inglesa substituirá o polêmico sistema de árbitro assistente de vídeo (VAR) por uma nova solução baseada em iPhones, desenvolvida pela Genius Sports e sua subsidiária Second Spectrum. A reportagem é da The Wired.

A decisão vem após anos de críticas ao VAR, que foi amplamente contestado por demoras e erros humanos. A nova tecnologia, apelidada de “Dragon”, utilizará câmeras de iPhones para capturar vídeos em alta taxa de quadros a partir de múltiplos ângulos, com o objetivo de fornecer uma análise mais precisa e em tempo real das situações de impedimento.

O sistema Dragon empregará pelo menos 28 iPhones em cada estádio da Premier League, com a possibilidade de adicionar mais câmeras em locais específicos conforme necessário. Esses dispositivos serão instalados em suportes personalizados, com ventiladores de resfriamento e conexão a uma fonte de energia, garantindo uma cobertura contínua e confiável durante os jogos. A tecnologia permitirá rastrear entre 7.000 e 10.000 pontos no corpo de cada jogador, proporcionando um nível de detalhamento sem precedentes.

Além de melhorar a precisão das decisões de impedimento, o sistema Dragon poderá abrir novas possibilidades para o uso de captura de movimento e inteligência artificial em outros esportes. A tecnologia, que já foi testada em jogos da Premier League e em outros eventos esportivos, tem o potencial de ser aplicada em ligas de basquete e futebol americano, entre outras modalidades.

Embora o Dragon seja projetado para capturar até 200 quadros por segundo, o sistema inicial da Premier League será limitado a 100 quadros por segundo, a fim de equilibrar a latência, a precisão e os custos operacionais. O software de inteligência artificial do Dragon será capaz de detectar automaticamente eventos importantes, como possíveis impedimentos, aumentando temporariamente a taxa de quadros quando necessário e reduzindo-a após a análise, otimizando o uso de recursos.

"Malha semântica"

O sistema também utiliza uma abordagem conhecida como “malha semântica de objetos”, que permite que a inteligência artificial entenda o contexto dos movimentos capturados, em vez de apenas registrar imagens. Isso possibilita uma análise mais profunda das situações de jogo, contribuindo para uma tomada de decisão mais precisa.

Embora a decisão final sobre os impedimentos ainda seja feita por árbitros humanos, a tecnologia do Dragon oferece uma ferramenta poderosa para reduzir erros e aumentar a confiança nas decisões. A Genius Sports, empresa responsável pelo desenvolvimento da tecnologia, afirma que o sistema foi submetido a rigorosos testes, incluindo comparações com o VAR e sistemas de captura de movimento anteriores, validando sua eficácia.

No entanto, a verdadeira prova da eficácia do Dragon virá com o uso em campo durante a temporada. Jogadores, treinadores e fãs terão a oportunidade de avaliar se a nova tecnologia realmente entrega a precisão prometida e se consegue superar as deficiências do VAR. A Premier League e a Genius Sports estão confiantes de que o Dragon representará um avanço significativo, mas o julgamento final será feito pela comunidade do futebol.