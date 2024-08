Cerimônia de encerramento em Paris enviará “uma mensagem muito positiva ao mundo inteiro”

A cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, no domingo, enviará “uma mensagem muito positiva a todo o mundo”, afirmou neste sábado a ministra de Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra.

O espetáculo “honrará os valores que o nosso país sempre acreditou”, acrescentou Oudéa-Castéra em entrevista à emissora de rádio "FranceInfo".

A cerimônia será realizada no Stade de France, em Saint Denis, terá início às 21h (horário local, 16h de Brasília) e durará pouco mais de duas horas. Os ensaios acontecem há várias semanas em um local secreto.

Do ponto de vista protocolar, incluirá um desfile de atletas e bandeiras, entrega das últimas medalhas (as das duas provas da maratona), bem como o discurso de encerramento do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

Depois virá a parte estética, que ficará a cargo da mesma equipe artística da cerimônia de abertura, chefiada pelo diretor artístico Thomas Jolly.

Será um espetáculo de cerca de 40 minutos intitulado ‘Records’. Thierry Reboul, diretor de Cerimônias de Paris 2024, anunciou hoje ao canal "France 3" “um enorme dispositivo” com “um universo próximo da ficção científica”, mas sem dar mais pistas.

A abertura no dia 26 de julho incluiu um original desfile de barcos pelas águas do rio Sena, com cenas artísticas e musicais passando por alguns dos monumentos mais importantes de Paris.

Uma delas foi interpretada por setores católicos e da extrema-direita como uma zombaria da Última Ceia de Jesus Cristo, ainda que os responsáveis alegassem que se tratava de uma festa pagã com o deus grego Dionísio.

A ministra francesa, sem mencionar especificamente essa polêmica, disse na entrevista: “Tenham confiança, temos uma equipe com imenso talento que mais uma vez deixará a França muito orgulhosa”.

"Vai ser uma cerimônia muito, muito bonita. Vai ser divertida. Honestamente, vocês não vão ficar desapontados", disse há poucos dias o presidente do Comitê Organizador, Tony Estanguet.

As cerimônias de encerramento também incluem a transferência da bandeira olímpica para a próxima cidade-sede, que neste caso será Los Angeles, em 2028.

E haverá, como é habitual, uma sequência artística concebida pelo lado americano, que teria uma duração de 20 minutos, segundo a imprensa francesa.

O ator Tom Cruise, que se especializou em filmes de ação nas últimas décadas, foi visto na cobertura do Stade de France, e não está descartado que protagonize alguma ação espetacular de rapel ou similar.

Isto gerou algumas críticas públicas ou nas redes sociais, uma vez que Cruise é membro e defensor público da Igreja de Cientologia, uma entidade que tem sido considerada por ex-membros, reportagens da imprensa e de organizações públicas como uma seita ou uma farsa.

Questionado hoje sobre esta questão, a ministra francesa respondeu que Cruise, “é uma personalidade extraordinariamente popular. Não vamos sempre procurar polêmicas onde não há".