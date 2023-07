CazéTV bate 1 milhão de visualizações com transmissão de campeonato X1 Brazil Combate

O X1 Brazil Combate quebrou marcas em sua última edição, realizada em Recife. Transmitido pela CazéTV, do influenciador Casimiro Miguel, o evento obteve mais de 1 milhão de visualizações totais e 250 mil aparelhos conectados simultaneamente ao vivo. O embaixador da modalidade, Ney Silva, também transmitiu os duelos em suas redes sociais.

O Geraldão, com cerca de 9 mil pessoas, foi o palco para a disputa do cinturão da X1 Brazil. Daniel Coringa, considerado o melhor jogador do país no um contra um, defendia seu cinturão, mas, após um emocionante 5 a 5, foi desbancado pelo desafiante Bolt nos tiros de desempate.

“O X1 Brazil Combate já caiu no gosto do brasileiro. Justamente por trazer o futebol que ele mais gosta, com drible, improviso, ousadia e muita técnica. É a modalidade do futebol que mais vem crescendo e as evidências estão aí, com um evento fantástico como esse e o barulho nas redes”, destacou Casimiro Miguel.

O novo campeão, Bolt, aproveitou a grande audiência para chamar o perito no gramado, Neymar, para um desafio em seu território, com o cinturão da X1 Brazil em disputa.

“Respeito muito o trabalho dele, mas aqui tenho confiança no meu. Pode chegar, Neymar, estou te aguardando em São Paulo para duelarmos pelo cinturão”, disparou Bolt.

Com patrocínio do Esportes da Sorte, o evento distribuiu R$ 140 mil em bonificações, sendo R$ 50 mil somente para o campeão. Todos os atletas ainda recebem valores de suas equipes, com os pagamentos podendo chegar até R$ 500 mil.

A X1 Brazil vem conquistando cada vez mais fãs pelo país. Recentemente, um vídeo divulgado nas redes viralizou com duas pessoas travando um duelo de X1 no intervalo de uma partida, com quedas e erros técnicos hilários. A modalidade vem sendo praticada em diversas regiões, mas seu berço é o Nordeste, Recife.

“A X1 Brazil resgata a essência do futebol brasileiro, aquilo que nossos jogadores sempre tiveram de melhor e encantaram o mundo. É uma alegria enorme levar o X1 Brazil Combate a diversas cidades do país e observar a festa e o fanatismo dos torcedores pelos craques da modalidade”, comenta Davi Oliveira, gerente de Projetos da X1 Brazil.

Com um card inspirado no MMA e cinturão em jogo, o X1 é um duelo de futebol um contra um, com goleiro dos dois lados e tempos de 15 minutos. Em caso de empate, tiros de shootout. O campo é society, de grama artificial, e até o VAR pode ser acionado em caso de lances duvidosos.

Vídeo de torcedores jogando X1 viraliza

Com as transmissões dos jogos cada vez mais constantes e a participação de nomes e comentaristas consagrados, novos adeptos passam a acompanhar e aderir a modalidade. Nas últimas semanas, no intervalo da partida entre Potiguar de Mossoró e Pacajus-CE, pela Série D, viralizou um vídeo de um confronto de X1 entre torcedores.