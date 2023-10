Cazé TV se reúne a Havaianas na cobertura dos Jogos Pan-Americanos 2023

A Havaianas, marca preferida por 9 entre 10 brasileiros, anuncia seu patrocínio com a CazéTV para uma cobertura exclusiva e ultra confortável dos Jogos Pan-Americanos de 2023, que começa nesta sexta-feira, 20, em Santiago.

A equipe da CazéTV estará presente em estúdio e com repórteres no Chile, onde todos estarão calçando as emblemáticas sandálias Havaianas, famosas pelo seu estilo e conforto.

A presença de Havaianas será marcada durante toda a transmissão dos jogos, com inserções do filme da campanha “Só Havaianas é Havaianas” durante toda cobertura, além de duas histórias em formatos de branded content que trazem momentos inspiradores por trás da marca, ressaltando os pilares que tornam a marca única, com toda sua leveza, conforto¹ e durabilidade². Além disso, as Havaianas terão um lugar de destaque na cerimônia de abertura da CazéTV, marcando o início das transmissões do Pan, celebrando a união do esporte e o conforto do calçado favorito dos brasileiros.

“Estamos muito empolgados em unir a autenticidade e o conforto de Havaianas à paixão e energia dos Jogos Pan Americanos. Desde 2020, somos o chinelo oficial dos atletas, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Juntos, estamos prontos para proporcionar uma experiência inesquecível a todos os atletas, a equipe e aos espectadores da CazéTV”, destaca Mariana Rhormens, diretora de Marketing da Havaianas Latam.

Ícones do esporte na cobertura

Para enriquecer ainda mais esta experiência, a Havaianas trará dois ícones do esporte nacional para compartilhar suas histórias inspiradoras. Serginho, medalhista pan-americano no vôlei, e Lais Souza, destaque na ginástica, serão os protagonistas de dois emocionantes mini-documentários, mostrando como "Todo mundo tem uma história com Havaianas", afinal, é a marca preferida de 9 entre 10 brasileiros³. Estes vídeos oferecerão ao público uma visão única sobre a conexão entre os atletas e as legítimas.

Diretamente de Santiago, teremos a renomada jornalista Fernanda Gentil, a repórter Belle Costa e a talentosa apresentadora Yara Fantoni, todas calçando Havaianas, prontas para trazer ainda mais autenticidade à cobertura com suas perspectivas e alegria para a cobertura dos jogos.

A união da autenticidade e leveza de Havaianas, com a paixão e energia dos Jogos Pan Americanos de 2023, promete uma experiência leve e inesquecível para toda a equipe e os telespectadores da CazéTV.