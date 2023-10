Pan-Americano 2023: saiba onde assistir e tudo sobre a competição

Nesta sexta-feira, 20, começam os Jogos Pan-Americanos 2023, na cidade de Santiago, no Chile. A competição reunirá 58 modalidades, sendo 21 delas que dão vagas diretas as Olímpiadas de Paris 2024.

A disputa começa nesta sexta e termina no dia 5 de novembro. A expectativa do comitê Santiago-2023 é de reunir cerca de 7 mil atletas, de 41 países, em 39 modalidades.

O evento será disputado em quatro regiões do Chile, sendo a principal a do Parque Esportivo Estádio Nacional. Ao redor do histórico estádio, sede da final da Copa do Mundo de 1962, foi construído um complexo esportivo multidisciplinar, que reunirá 12 locais, recebendo 20 modalidades.

O Brasil terá um total de 1020 membros na delegação, sendo 633 atletas, 263 oficiais de confederações e 124 oficiais do COB. Será a maior delegação da história numa competição fora do país até então. No Pan de Toronto-2015, a delegação contava com 616 atletas.

Na última edição, em Lima-2019, o Brasil terminou em segundo lugar no quadro geral, com recordes de medalhas de ouro (54) e do total de pódios (169). Além disso, foram conquistadas 29 vagas olímpicas. Na edição de 1963, em São Paulo, o Brasil também terminou em segundo lugar, atrás somente dos Estados Unidos.

Quais são as 21 modalidades do Pan-2023 que darão vaga as Olimpíadas de Paris 2024?

Boxe

Breaking

Escalada

Ginástica artística

Ginástica rítmica

Ginástica de trampolim

Handebol

Hipismo adestramento

Hipismo CCE (Concurso Completo de Equitação)

Hipismo saltos

Hóquei sobre grama

Nado artístico

Pentatlo moderno

Polo aquático

Saltos ornamentais

Surfe

Tênis

Tênis de mesa

Tiro

Tiro com arco

Vela

Lista de esportes nos Jogos Pan-americanos 2023 Atletismo

Badminton

Basquete

Basquete 3x3

Boxe

Breaking

Canoagem velocidade

Canoagem slalom

Ciclismo BMX

Ciclismo BMX Freestyle

Ciclismo de Estrada

Ciclismo de Pista

Ciclismo Mountain Bike

Escalada Esportiva

Esgrima

Futebol

Ginástica Artística

Ginástica Rítmica

Ginástica Trampolim

Golfe

Handebol

Hipismo Adestramento

Hipismo CCE (Concurso Completo de Equitação)

Hipismo Saltos

Hóquei sobre a grama

Judô

Levantamento de Peso

Luta

Maratona Aquática

Nado Artístico

Natação

Pentatlo Moderno

Polo Aquático

Remo

Rugby Sevens

Saltos Ornamentais

Skate

Surfe

Taekwondo

Tênis

Tênis de Mesa

Tiro com Arco

Tiro Esportivo

Triatlo

Vela

Vôlei

Vôlei de Praia

Beisebol

Boliche

Esqui Aquático

Karatê

Patinação Artística em rodas

Patinação de Velocidade inline

Pelota Basca

Raquetebol

Softbol

Squash

Wakeboarding

Onde assistir ao vivo o Pan-Americano 2023?

Os Jogos Pan-Americanos terão transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV, ambos no YouTube.