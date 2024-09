Carol Santiago vence prova de 50m livre e vira atleta com mais ouros do Brasil em Paralimpíadas

O Brasil disparou nos Jogos Paralímpicos de Paris e chegou ao quarto lugar do ranking geral nesta segunda-feira, 2. Já são 11 medalhas de ouro, sete de prata e 17 de bronze. E parte de quem contribuiu para essa conquista é Carol Santiago, nadadora que venceu nesta segunda a prova de 50m livres de natação, na categoria S13 (nadadores com deficiência visual menos severa). Com a conquista, ela se tornou a atleta feminina com mais medalhas de ouro do Brasil em Paralimpíadas: são cinco no total.

Santiago fechou a prova de hoje com 26s75 e ultrapassou Ádria Santos, do atletismo, que coleciona quatro medalhas de ouro. A nadadora é natural do Pernambuco e desde 2018 começou a se dedicar ao esporte paralímpico. Ela nasceu com síndrome de Morning Glory, condição que rediz o campo de visão e afeta a retina.

Essa é a segunda Paralimpíada na qual Carol concorre. Na primeira, de Tóquio, a brasileira voltou para casa com cinco medalhas no peito — três delas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Com a conquista nos Jogos de Paris, a nadadora agora entra para a lista dos maiores medalhistas paralímpicos do Brasil.

1 /4 Atletas desfilam pela Champs-Elysees, em final de tarde sem chuva (Atletas desfilam pela Champs-Elysees, em final de tarde sem chuva)

2 /4 Show da Patrulha Acrobática Francesa que coloriu o céú de Paris com as cores da bandeira da França (Show da Patrulha Acrobática Francesa que coloriu o céú de Paris com as cores da bandeira da França)

3 /4 “Gangue criativa” e a “sociedade rígida”: mensagem de inclusão (“Gangue criativa” e a “sociedade rígida”: mensagem de inclusão)

4/4 Delegação do Brasil desfila na Place de la Concorde durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, em Paris, em 28 de agosto de 2024 (Delegação do Brasil desfila na Place de la Concorde durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, em Paris, em 28 de agosto de 2024)

Quem são os maiores medalhistas paralímpicos do Brasil?

O Brasil é um dos países mais fortes nos Jogos Paralímpicos. Só na edição de Paris, o país já conquistou 35 pódios. Veja abaixo quem são os atletas que mais conquistaram medalhas em Paralimpíadas*:

Daniel Dias (natação): 27 medalhas (14 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze) André Brasil (natação): 24 medalhas (14 de ouro, 8 de prata e 2 de bronze) Clodoaldo Silva (natação): 14 medalhas (6 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze) Adria Rocha (atletismo): 13 medalhas (4 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze) Luiz Cláudio (atletismo): 13 medalhas (10 de ouro e 3 de prata) Odair Santos (atletismo): 8 medalhas (4 de prata e 4 de bronze) Phelipe Rodrigues (natação): 8 medalhas (5 de prata e 3 de bronze) Adriano Lima (natação): 8 medalhas (1 ouro, 4 pratas e 3 bronzes) Terezinha Guilhermina (atletismo): 8 medalhas (3 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze) Carol Santiago (natação): 7 medalhas (5 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze)

*As informações são do Comitê Paralímpico Brasileiro