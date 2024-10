Brasil x Peru: onde assistir e horário pelas Eliminatórias Sul-Americanas

A Seleção Brasileira joga nesta terça-feira, 15 de outubro, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida terá transmissão na Globo e SporTV. Quem preferir assistir online pode acompanhar pelo Globoplay, com sinal das duas emissoras.

O Brasil venceu o Chile de virada por 2 a 1 e ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, somando 13 pontos. A Argentina lidera com 19. O Peru, por sua vez, vive uma fase complicada, com apenas seis pontos, ficando na vice-lanterna, à frente apenas do Chile.

O técnico Dorival Júnior foi forçado a realizar seis alterações na lista original divulgada em setembro. As ausências incluem o goleiro Alisson (Liverpool), por lesão no tendão da coxa; os zagueiros Bremer (Juventus), com lesão no ligamento cruzado, e Éder Militão (Real Madrid), por problema no quadríceps; além do lateral-esquerdo Guilherme Arana (Atlético-MG), do atacante Vinícius Júnior (Real Madrid) e do meia Lucas Paquetá (West Ham), suspenso.

Entre os novos convocados estão o goleiro Weverton (Palmeiras), os defensores Beraldo (PSG) e Fabrício Bruno (Flamengo), o lateral Alex Telles (Botafogo) e os meio-campistas Andreas Pereira (Fulham) e Matheus Pereira (Cruzeiro).

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil x Peru hoje?

O confronto entre **Brasil e Peru**, às 21h45, terá transmissão ao vivo na **Globo** e no **SporTV**.

Como assistir online o jogo do Brasil x Peru hoje?

A partida estará disponível no **Globoplay**, com acesso ao sinal da Globo e do SporTV.

Prováveis escalações

Brasil: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Igor Jesus e Savinho. Técnico: Dorival Junior.

Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Igor Jesus e Savinho. Técnico: Dorival Junior. Peru: Pedro Gallese; Alexander Callens, Carlos Zambrano, Miguel Araujo; Advíncula; Piero Quispe, Horacio Calcaterra, Sergio Peña, Oliver Sonne; Álex Valera e Edison Flores. Técnico: Jorge Fossati.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.